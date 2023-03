Bouchra Karboubi, une arbitre brillante

Elle est devenue un exemple à suivre dans l’univers du football. Bouchra Karboubi, native de la ville de Taza, est aussi inspectrice de police. Ce qui ne l’a pas empêchée de tracer sa voie en tant qu’arbitre internationale depuis 2016. Elle a commencé sur les stades en 2001, âgée alors de 19 ans mais dotée d’une forte personnalité avec une grande volonté. Raison pour laquelle elle s’est rapidement imposée dans un monde réservé, de coutume, aux hommes. La suite de sa carrière confirme davantage ce constat. C’est la première arbitre marocaine à officier un match du championnat national. C’était lors de la dernière journée de la Botola pour la rencontre opposant le MAT à l’OCK, saison 2019-2020. Bouchra ne va pas s’arrêter là, elle enchaînera avec un autre challenge sur le stade d’Adrar à Agadir : la Commission centrale de la FRMF la désigne pour officier la finale de la Coupe du Trône opposant les FAR au MAT, le 14 mai 2022. Devenant ainsi la première arbitre femme qui officie une finale de Coupe du Trône. La réussite va dépasser les frontières nationales pour s’exporter aussi au niveau continental et international. Ainsi, la première apparition de Bouchra Karboubi au niveau international fut durant la CAN (femmes) au Ghana 2018, puis ce sera lors de la CAN (hommes) des U23, en 2019.

Citoyenne, épouse et mère

En 2022, lors de la finale de la CAN organisée au Cameroun, notre arbitre inspectrice va franchir un autre pas en étant présente devant la VAR, elle a même pris un selfie avec la star sénégalaise Sadio Mané. En octobre 2022, Bouchra est présente au Mondial féminin U17, organisé en Inde, où elle a officié le match France-Canada. Notre arbitre est désormais dans la haute estime de la FIFA qui l’a choisie pour officier lors de la Coupe du monde féminine prévue entre le 10 juillet et le 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Pour Karboubi, cette présence en Coupe du monde 2023 est une reconnaissance du niveau atteint par l’arbitrage féminin marocain et, au-delà, africain et arabe, et ce, grâce à plusieurs intervenants. «D’abord, les encouragements de la FRMF et de la Commission d’arbitrage et aussi le soutien de la DGSN dont je suis fière d’en faire partie». D’ailleurs, explique

Karboubi, la femme marocaine compte bien honorer son pays lors de ce Mondial où elle officiera parmi un trio marocain d’arbitres femmes. Elle sera ainsi assistée par ses concitoyennes Fatiha Jermouni et Soukaina Hamdi. Bouchra, la citoyenne marocaine et fonctionnaire dans la Police judiciaire de Meknès, considère que son époux est son principal soutien. Il l’a beaucoup aidée à réaliser ses objectifs. Et malgré ses interminables occupations et ses multiples voyages, elle trouve quand même du temps à consacrer à sa fille. Elle n’oublie pas de remercier le DG de la DGSN Abdellatif Hammouchi qui n’hésite jamais quand il s’agit de soutenir les cadres de la police dans leurs démarches. Karboubi envoie un message à la femme marocaine, lui rappelant que lorsque l’on a un don ou un hobby quelconque dans n’importe quel domaine, il faut foncer, en bravant tous les obstacles.