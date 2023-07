Azzedine Ounahi guéri et fin prêt

Bonne nouvelle, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Azzedine Ounahi est complètement rétabli de sa fracture à un orteil. Il vient de rejoindre en compagnie de son compatriote et coéquipier Amine Harit, l’Olympique de Marseille en concentration pour la préparation de l’avant-saison.

C’est un peu plus tôt que prévu, mais l’OM a bouclé son exercice à la troisième position et passera par le tournoi de qualification pour accéder à la Ligue des champions.

Pour revenir à Azzedine, l’espoir est grand avec l’arrivée du nouvel entraîneur de Marseille, Marcelino Toral, de voir ce dernier faire jouer le milieu des Lions à son poste habituel et non comme faisait son prédécesseur, Igor Tudor, qui le forçait toujours à jouer en tant qu’ailier.

Si ça se trouve, et si Marcelino évolue vraiment comme il en a l’habitude en 4-4-2, nos deux Lions auront certainement leur mot à dire. Le carré vert est le trajet direct vers la confirmation. Harit et Ounahi peuvent se révéler un duo redoutable grâce à leur complicité et leurs techniques similaires.

Lors de la saison dernière, et en l’absence de Harit, Ounahi avait pourtant réussi un bon début compte tenu du peu de temps de jeu que lui laissait Tudor. Le Lion de l’Atlas sait attaquer, défendre, construire et centrer. Au Qatar, il était le garant du jeu, de l’animation puisque premier joueur à orienter et à donner le tempo.

Arrivé à l’OM en provenance d’Angers après sa grosse coupe du monde 2022, Ounahi compte 7 apparitions (dont 6 en tant que remplaçant) pour 1 but. Il n’a pratiquement joué que quelques minutes par match, lui qui était le pivot du milieu à Angers. Il ne reste plus qu’à attendre la démarche de Marcelino Toral vis-à-vis de Azzedine.

Et ce dernier aura besoin de la présence permanente de sa bonne étoile, le temps de montrer son talent et son savoir-jouer. C’était en parlant d’Ounahi lorsque le célèbre joueur et entraîneur espagnol, Luis Enrique avait dit : «Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris».