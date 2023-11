Amine Harit quitte l’OM ?

Pablo Langoria, président de l’Olympique de Marseille, serait prêt à sacrifier Amine Harit, qui est pourtant au top de sa forme ces temps-ci, pendant le mercato hivernal à venir. Cela paraît un peu paradoxal compte tenu du niveau actuel du numéro 10 des Lions de l’Atlas. Celui que Gennaro Gattuso a comparé à Kaka et Rui Costa en octobre dernier. L’odeur de l’argent, provenant surtout des pays du Golfe, est tellement forte et appétissante. Officiellement, on a besoin de renflouer les caisses de l’OM après des «investissements conséquents» et cela demande un sacrifice, quitte à ce qu’il s’appelle Amine Harit. Ce dernier serait très prisé en Espagne, au Betis Séville particulièrement, et aussi en Allemagne, sans parler du forcing de l’Arabie saoudite d’après La Tribune OM.

Même si, jusqu’à présent, l’OM n’aurait reçu aucune offre officielle, et même si on affirme que le profil d’Amine Harit plairait en Série A, en France ou ailleurs en Europe, on sent déjà qu’il est attendu quelque part au pays des «Haramayn»… Le patron de l’OM n’entamerait aucune discussion avec des clubs intéressés par Harit sans une offre de 15M€ ! Et vu la situation financière de la majorité des clubs européens, on peut parier que Harit mangera bientôt à la même table que Yassine Bounou ou même Karim Benzema.

On avance également que le SSC Naples aurait Harit dans son viseur afin d’améliorer son rendement sur le plan offensif. Le Champion d’Italie la saison passée aurait même en tête de le recruter dès cet hiver… On espère bien que ce soit vrai. D’un autre côté, certains observateurs doutent que Pablo Longoria valide l’idée d’un départ dans les prochaines semaines, alors que l’équipe de Gattuso éprouve déjà de grosses difficultés dans le secteur offensif. Tout cela sans connaître une direction préférée par le joueur lui-même qui n’a pas manifesté de volonté de quitter l’OM ces derniers mois.

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que le public marocain aimerait voir Harit dans une autre équipe européenne pour au moins quelques autres saisons. Un «recasement» en Arabie à l’âge de 26 ans, serait difficile à digérer pour les fans marocains… On dit que l’argent n’a pas d’odeur mais on a découvert qu’à partir d’un million il commence à se faire sentir. L’OM risque d’être sollicité à son sujet lors des prochains mercatos.

Arrivé en août 2021, Amine Harit a été prêté deux fois consécutivement par Schalke 04. L’international marocain a pris part à 66 matchs sous la tunique olympienne, pour un total de 7 buts et 12 passes décisives. Gravement blessé la saison passée, le joueur a bluffé son monde en retrouvant rapidement son niveau, ce début d’exercice. Pour le compte de 2023-2024, il totalise 16 matchs, 1 but et 5 passes décisives. Même si tout n’a pas été parfait, à l’image de l’équipe qui végète à la 10e place de Ligue 1. Son contrat court jusqu’en 2027