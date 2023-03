Al Aoula: Un audimat en progression

En janvier et février 2023, Al Aoula a augmenté sa part d’audience de 13.4% sur le total de la journée par rapport au dernier trimestre 2022. Cette augmentation est beaucoup plus importante pendant la diffusion de ses programmes du prime. En effet, la chaîne a recruté pendant ces deux mois 800 K téléspectateurs en moyenne sur la semaine et sa part de marché est passée alors de 23.6 à 28.2% sur cette tranche horaire, soit une augmentation de 19.5%. Lundi et mercredi en prime, case de la fiction, la part d’audience d’Al Aoula dépasse 40%. Les séries «Joudia» et «Jrit Ou Jarit» ont été regardées par 5,5 millions téléspectateurs en moyenne, soit 2 millions de plus par rapport à la même période de l’année dernière. La série patrimoniale inédite Arrahalyat a aussi bien démarré ce février avec 4.5 millions téléspectateurs et 33.3% de PDA.

En ce qui concerne les news, Al Aoula a réussi à maintenir les performances du JT principal avec 28% de part d’audience et 4.130.000 téléspectateurs.

Outre la fiction, la chaîne continue ses succès avec les deux programmes 45 minutes et Moudawala qui rassemblent plus de 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne et accaparent 35% de part d’audience en moyenne. La part d’audience moyenne du genre documentaire a également évolué cette année par rapport à 2022. A noter une augmentation significative du volume de la production du documentaire pendant ces 5 dernières années. Objectif, la constitution d’une bibliothèque riche et profonde. Pendant sa diffusion en janvier 2023, le documentaire «Abaq Atourat» a atteint une audience moyenne de 2.811.000 de téléspectateurs et 27,7% de part d’audience.