Al Aoula, les Marocains accrochés par les documentaires

Les téléspectateurs marocains regardent de plus en plus de documentaires sur la première chaîne publique. Ce qui ne peut que conforter les choix qui ont été faits à ce niveau. Et la fiction n’est pas en reste. Le Topo des deux premiers de l’année.

Visiblement, la relation entre le spectateur marocain et les documentaires « made in localement » évolue, au fil des ans, de manière positive. Pour preuve, les dernières statistiques, couvrant les mois de janvier et février, qui révèlent que leur taux d’audience atteint les 14,6% contre 12% sur la même période de l’année dernière. Soit une progression de 20%. Ce qui ne fait que consolider le choix qui a fait de miser sur ce genre cathodique, en parallèle avec la fiction.

Côté émissions, les deux rendez-vous phares de la semaine, à savoir « 45 minutes » et « Moudawala » continuent de drainer du public, en rassemblant 4,3 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 35% en moyenne.

Ceci étant, le genre « Fiction » sur Al Aoula intéresse de plus en plus l’audience. Ainsi, les deux séries « Joudia » ou « Jrit o Jarit » ont été regardées par 5,5 millions de téléspectateurs, soit 2 millions de plus par rapport à la même période un an auparavant. Dont, 2,8 millions de jeunes de moins de 35 ans pour les deux séries. Ce qui n’est négligeable, puisqu’il s’agit de 50% de l’audience totale. Fort probablement, la série patrimoniale « Arrahalyat » pourrait bien pulvériser les statistiques. Débutée en février dernier, elle est à 4,5 millions de téléspectateurs, soit plus du un-tiers de part d’audience.

En gros, la chaîne a vu son audience augmenter de 13,4% sur le total de la journée, par aux deux premiers de 2022. Mais, c’est surtout au niveau du « prime » qu’Al Aoula recrute plus, avec 800.000 téléspectateurs « séduits » sur la période considérée, ce qui a fait passer sa PDA de 23,6% à 28,2%.