Al Akhawayn célèbre les femmes dans l’ingénierie

Ce sommet, placé sous le thème «Donner du pouvoir aux femmes dans la technologie : Favoriser l’innovation pour un impact durable et l’entrepreneuriat», a réuni des femmes du monde entier activement engagées dans les domaines de l’ingénierie, de la technologie et des sciences,.

Lors de son mot d’ouverture, Amine Bensaid, Président d’Al Akhawayn, a souligné qu’il était bien établi que le Maroc ne serait pas en mesure de réaliser son Nouveau Modèle de Développement sans la contribution de ses femmes. Selon lui, le Sommet international de l’IEEE symbolise les progrès que nous avons réalisés et les chemins que nous continuons de tracer ensemble vers un avenir plus inclusif et équitable. «Malgré l’évolution rapide du monde de l’entreprise, il est extrêmement rassurant de constater que lorsque nous réinventons la relation entre le monde de l’entreprise et le monde académique, lorsque nous adaptons les compétences des étudiants, nous pouvons obtenir des résultats vraiment impressionnants dans un modèle gagnant-gagnant entre nos jeunes, nos entreprises et nos universités», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Awatif Hayar, ministre de la Solidarité, a mis en avant le projet Jisr mis en œuvre par son département pour renforcer l’autonomisation et le leadership des femmes. «Ce programme reflète l’engagement du gouvernement à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) en plaçant la technologie au centre de la régénération sociale» a-t-elle affirmé. Le programme Jisr vise à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à faciliter l’accès des femmes au marché du travail à travers un soutien régional et des formations. L’objectif est de valoriser leurs compétences dans le domaine entrepreneurial et de réduire les disparités régionales.

Par ailleurs, le Hackathon des étudiants sur l’utilisation de l’IA pour résoudre des problèmes du changement climatique a fait partie des activités du IEEE Women in Engineering International Leadership Summit. Ce hackathon avait pour objectif le développement de solutions basées sur l’IA pour faire face aux défis climatiques urgents de la région, comme l’assèchement des lacs et les défis liés aux pratiques d’irrigation urbaine, avec un accent sur l’impact sur les femmes, particulièrement dans les zones rurales. Les participants ont élaboré des Preuves de Concept (PoC) innovantes pour une approche durable des problèmes. Ces solutions visent à contribuer à l’Objectif de Développement Durable 13, en se concentrant sur la modélisation et la prédiction des événements météorologiques extrêmes, l’optimisation de la gestion de l’eau, l’identification des zones vulnérables aux incendies de forêt et le développement de pratiques agricoles adaptatives.

Le jury, composé d’experts en Machine Learning, changement climatique et Smart Cities et du représentant du centre régional d’investissement Fès-Meknès, a décerné le premier prix à l’équipe Hydrobytes, le deuxième prix à l’équipe «zWaste», et le troisième prix à chacune des deux équipes : SRM (Smart Region Management) et «AIGreen».