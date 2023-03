1973 : Déjà 13 camions produits par jour

En 1971, le nombre total des véhicules utilitaires immatriculés a été de 2.804. Il est passé à 2.811 en 1972, et les camions Berliet de 894 à 1.101. Ces chiffres ne comprennent pas les véhicules exportés et l’on sait que Berliet a passé d’importants contrats avec la Chine.

Au total, en 1972, la production a atteint 1.644 véhicules. On en prévoit plus de 1.800 en 1973.

Cette remarquable progression dans un marché stagnant illustre le haut renom dont bénéficie Berliet au Maroc, renom soutenu par la remarquable qualité du matériel produit et les incessants efforts pour l’améliorer.

Signalons encore la gamme extrêmement étendue des véhicules Berliet. La société Automobiles M. Berliet «Berliet-Maroc a été constituée en janvier 1958 et son acte de naissance se trouve consigné dans le Bulletin officiel du 28 mars de la même année, avec en regard une première dotation en capital d’un million de dirhams.

Durant les six premiers mois de 1958, l’installation de la chaîne de montage, des halls de stockage et des divers ateliers se poursuivait à un rythme accéléré et Berliet- Maroc pouvait sortir son premier châssis le 11 septembre, tandis que le capital initial était doublé en juin, pour faire face aux réalisations nouvelles.

A la fin de cette même année, la Société Berliet-Maroc se voyait agréée au titre de chaîne de montage par le ministère de l’Économie nationale.

L’objectif principal «production» était atteint et la firme pouvait lancer sur le marché local des véhicules compétitifs répondant aux normes internationales.

L’année 1959 devait être marquée par un important évènement d’ordre économique et financier, sous forme d’une prise de participation du Bureau d’études et de participations industrielles (B.E.P.I.) pour 40% du capital.

Cette formule permettait d’établir avec le gouvernement les bases d’une collaboration étroite, durable et confiante.

En novembre 1959, le capital de Berliet-Maroc était porté de 2 à 5 millions de dirhams, puis à 7.5 millions en octobre 1962.

Courant 1960, une seconde tranche de travaux était décidée en vue de l’agrandissement de l’usine afin de porter sa capacité de production de 5 à 10 véhicules par jour.

En 1964, un magasin de pièces de rechange était implanté, avec pour objectif de servir la clientèle Berliet-Maroc à travers notre réseau de concessionnaires.

Un autre bâtiment d’une superficie de 900m2 a vu le jour en 1969 pour permettre de fabriquer, par des ouvriers formés sur place, des pièces moulées en polyester, elles que capots, ailes, viscose, etc.

Pendant l’année 1970, d’autres travaux d’agrandissement et de perfectionnement ont été entrepris afin de permettre l’installation d’un atelier de carrosserie autobus et, par là même, d’étendre et de moderniser les différents secteurs de production en les adaptant aux techniques les plus modernes. Ce qui permet, aujourd’hui, à Berliet- Maroc de réaliser jusqu’à 13 véhicules par jour.

Enfin, en 1972, le capital de Berliet Maroc est porté à 12.500.000 dirhams avec une large participation nationale par l’intermédiaire du BEPI, de la SNI et la BNDE.

L’implantation

L’usine Berliet-Maroc est située à Aïn Es-Sebaa, à 10,400 km de Casablanca, entre la voie ferrée et la route qui relient la grande cité économique à la capitale, Rabat, et aux principaux axes ferroviaires et routiers du Maghreb.

La desserte rapide en direction des 2villes est ainsi assurée en ce qui concerne l’arrivée du matériel en provenance du port de Casablanca ou des sous-traitants, ainsi que pour l’expédition des véhicules montés. Berliet-Maroc est installé sur un terrain de 8 hectares. Les ateliers et bureaux s’étendent sur 18.000 m2.