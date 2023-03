1973 : BMCI fait campagne pour la bourse

La Bourse de Casablanca prend une extension toujours croissante dans l’économie marocaine. Le volume des affaires traitées ces dernières années, en accroissement constant, est là pour le prouver, avec plus de 107 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 1972 contre 64 millions en 1971.

On assiste également à une mutation de la clientèle, mutation très encourageante, puisque la clientèle marocaine tend de plus en plus à prendre la relève des investisseurs européens quittant le pays.

Nous l’avons déjà maintes fois souligné en indiquant que la SNI notamment avait été une société d’investissements créée spécialement dans le but d’intéresser les petits épargnants peu habitués aux pratiques de la Bourse et aux profits que l’on peut en tirer. C’est dans le même esprit, mais suivant des procédés différents que la BMCI (Banque marocaine du commerce et de l’industrie) a créé dernièrement son département Maroc-Expansion.

Son but est avant tout d’attirer la clientèle marocaine à la Bourse, de lui en expliquer le fonctionnement et les avantages qu’elle peut en obtenir. Il est normal que les banques fassent un effort particulier pour parvenir à ce résultat et c’est ainsi que l’on initie les épargnants aux possibilités qui leur sont offertes. Jusqu’alors, le service des titres de la BMCI, comme de toute autre banque, attendant que la clientèle vienne à lui et se mette à sa disposition sur sa demande pour éventuellement la renseigner et la conseiller. Maintenant, Maroc-Expansion fait mieux. Ses agents vont prendre contact avec cette clientèle à domicile avec les commerçants, les industriels et même les épargnants. Pour beaucoup de ces personnes contactées, c’est une véritable révélation. Elles ignoraient tout de la Bourse, n’ayant qu’une idée assez vague de ce que sont les actions, les dividendes, les plus-values, les facilités de les négocier à l’achat comme à la vente et le rendement finalement intéressant qui peut s’en dégager aussi bien pour d’importants achats que pour de plus limités. Ces démarches individuelles sont appuyées par une grande campagne publicitaire sous la forme d’affiches placardées dans toutes les agences de la banque, sur les murs, dans les journaux, sous la forme de dépliants adressés aux possesseurs de comptes courants. Le fonctionnement expliqué à chacun très honnêtement. On fait comprendre à ces éventuels investisseurs qu’ils ne doivent pas obligatoirement s’attendre à des profits rapides et extraordinaires et qu’il y a malgré toutes les garanties un petit risque à courir comme dans toutes les affaires financières.

Mais on leur démontre aisément l’avantage qu’ils peuvent avoir, en achetant des titres, sur des placements immobiliers, beaucoup plus coûteux et qui ne sont de ce fait ouverts qu’à une clientèle déjà largement nantie. De plus, ils peuvent constater la grande mobilité des capitaux ainsi placés qui peuvent être dans un laps de temps très court investis ou dégagés selon les désirs du donneur d’ordre. Le rendement n’est pas négligeable. Il a été en 1972 encore de l’ordre de 6 à 7 %, sans compter les bonifications provenant des écarts de cours, de l’attribution d’actions gratuites ou d’actions livrées à des cours privilégiés à l’occasion des augmentations de capital. Maroc-Expansion n’est absolument pas une SICAV du type de la SNI qui distribue ses propres actions en s’appuyant sur un portefeuille titres. De même, Maroc-Expansion ne gère pas un portefeuille. Il conseille simplement ses clients avec sagesse mais leur laisse l’entière liberté d’agir à leur guise une fois qu’ils ont été informés. Le département fait un choix parmi dix à quinze valeurs les plus cotées à la Bourse de Casablanca et c’est sur cette sélection qu’il invite ses nouveaux clients à investir ou à se dégager selon l’opportunité du moment. Chaque fin de mois, d’ailleurs, Maroc-Expansion présente à sa clientèle ainsi nouvellement créée un tableau montrant la réaction des valeurs utilisées.