1963 : hausse des prix, depuis le temps…

«Le gouvernement voudrait arrêter la hausse et même ramener les prix à ce qu’ils étaient à l’automne 1962. Il dispose de divers moyens qui sont actuellement à l’étude dans les services ministériels et entre lesquels le gouvernement choisira.La taxation est de ces moyens. Elle est à l’étude au ministère des Finances pour la boucherie. Mais le gouvernement a d’autres moyens d’action : il peut jeter sur le marché les stocks de produits alimentaires dont il dispose. Il peut agir par les importations, en suspendant les droits de douane à l’entrée. Le gouvernement, dans certains domaines, peut également agir par des détaxes fiscales».

Et bien, direz-vous à la lecture de ce texte, voilà enfin du nouveau : la lutte contre la hausse des prix est engagée…

Oui, elle l’est effectivement, mais en France, car le passage que nous avons reproduit est extrait d’un journal parisien.

Intervention de l’État

Ici… on attend. Les prix n’ont cessé de monter depuis le mois de novembre. En janvier, l’indice officiel des 111 articles avait atteint le niveau de 117,2, soit une augmentation de 7,5% par rapport à l’indice de référence de décembre 1961.

Il est peu probable que l’on enregistre une baisse en février : le contraire est à prévoir, si l’on se réfère aux cours des abattoirs, du marché de gros et du marché de détail.

La situation s’améliorera sans doute à partir de mars, cette période étant traditionnellement marquée par une baisse des prix des produits agricoles. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. Les cultures et l’élevage ont subi, du fait des inondations, de lourdes pertes, et une diminution de la production comporte la menace d’une augmentation des prix.

Il existe une autre menace : celle de la hausse des prix des produits importés, en raison des tensions qui se manifestent sur le marché français, mais aussi sur d’autres marchés européens. Dans ces conditions, une intervention de l’État apparaît absolument nécessaire. Elle peut se manifester sous diverses formes : les moyens employés actuellement en France et en Algérie peuvent servir d’exemple, en les adaptant aux conditions particulières du Maroc.

D’une manière générale, la situation actuelle a mis en relief la nécessité de procéder à une révision des circuits commerciaux. Une étude du cycle complet producteur-consommateur est devenue indispensable pour chacun des grands produits. Elle montrera comment les prix se chargent à chaque échelon des commissions d’une foule d’intermédiaires et quelle marge souvent considérable sépare en définitive le prix payé à la production de celui réclamé au consommateur.

Réorganisation des circuits

Tous ceux qui se rendent sur les souks ruraux peuvent faire très facilement cette constatations en ce qui concerne la viande, les fruits et les légumes.

Il n’est, certes, pas question de vouloir substituer au commerce privé une organisation étatique : de telles expériences dans tous les pays où elles ont été tentées se sont toujours révélées désastreuses. Mais, du moins, peut-on attendre de l’autorité administrative une intervention dans le sens d’une réorganisation rationnelle des circuits commerciaux, d’une surveillance des prix, d’une répartition des produits et d’une intervention dans tous les secteurs où apparaissent des menaces de tension.

En lâchant des stocks qu’il aurait constitués sur les marchés au moment opportun, en intervenant chaque fois qu’il est nécessaire, soit par des détaxations, soit par des suspensions provisoires de droits, l’État arriverait dans une certaine mesure à régulariser les marchés dans les limites déterminées. C’est à cette rationalisation de la politique du commerce intérieur qu’il faut parvenir.