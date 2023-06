Durant plusieurs années et jusqu’à une date récente, des centaines de landaus et autres poussettes dites «coraniques» parcouraient allègrement les artères principales et les quartiers populaires des villes marocaines. A un volume tonitruant de décibels, les lecteurs de CD embarqués sur les poussettes émettaient non seulement les sourates coraniques, mais également les causeries des ténors…