La région Île-de-France (Paris) compte plus de 12 millions d’habitants. Près de 8 millions de véhicules y circulent chaque jour. Vous pouvez y rester trois mois sans entendre un seul coup de klaxon. Haha… Et chez nous ? Nous privilégions le vacarme, l’affluence, les bouchons, la promiscuité, bref, «laghouate» et «zham». Un café bruyant, fut-il mal…