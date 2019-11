Une agence spécialisée à 100% dans l’influence s’installe à Casablanca

Elle débarque dans un marché où les marques font de plus en plus appel aux influenceur(ses) pour accroître leur visibilité. Mais l’anarchie règne dans les prix facturés par les influenceurs et la qualité des prestations proposées sur les réseaux sociaux. «Mon agence oriente le client vers l’influenceur(se) adéquat pour son objectif. Nous recevons une fois par mois les influenceurs dans l’agence pour les informer du retour des marques post-prestation et la décision de les reprogrammer ou non avec ces marques. Nous délivrons également un coaching et un accompagnement», déclare Mme Berdah.

Le modèle économique de Shauna Events est basé sur une commission sur le cachet de l’influenceur(se). Aujourd’hui, Shauna Events se dit numéro 1 en Europe (avec 300 influenceurs en exclusivité et une audience cumulée de 400 millions de followers). Le marché du marketing d’influence est estimé dans le monde à 1,7 milliard de dollars en 2016. En 2019, il est passé à 6,5 MM$. Le Maroc n’échappe pas à cette croissance. Avec cette agence, Mme Berdah espère couvrir la région de l’Afrique et du Moyen Orient.