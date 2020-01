Technologie 5G : Huawei a vendu 6,9 millions de smartphones en 2019

Comme nous l’annoncions dans nos précédentes éditions, l’empire chinois des télécoms Huawei ne compte pas freiner son élan malgré les sanctions américaines.

En effet, Huawei Consumer Business Group (CBG) a annoncé, lundi 20 janvier, avoir réussi à commercialiser pas moins de 6,9 millions de smartphones 5G à fin décembre 2019.

«Ces ventes massives reflètent plus que jamais les efforts incessants de Huawei en matière de promotion de la R&D 5G, mais aussi son leadership sur cette technologie révolutionnaire», lit-on dans un communiqué parvenu à La Vie éco.

En 2019, Huawei a rendu accessible la 5G à ses clients avec le lancement de huit smartphones 5G. Il s’agit du Huawei Mate 30 Pro 5G, du Huawei Mate 30 5G, du Porsche Design Huawei Mate 30 RS, du Huawei Mate 20 X (5G), du Huawei nova 6 5G, du Huawei Mate X. «Les smartphones 5G de Huawei prennent en charge les différents réseaux 5G NSA et SA ; ils sont également conçus pour être durables, robustes et à l’épreuve du temps», indique l’entreprise chinoise, qui ajoute que l’offre diversifiée de la marque démocratise ainsi l’expérience 5G et la rend accessible à tous. Huawei est un leader de l’industrie des télécoms qui fournit une gamme complète de technologies 5G déclinée en technologies d’infrastructure 5G, mais aussi en équipements de réseau 5G (stations de base, réseaux centraux, les réseaux optiques et technologie mmWave), en jeux de puces 5G (puces de station de base, puces de bande de base, puces de smartphone) et en appareils 5G (smartphones, équipements de site client-CPE, routeurs et tablettes portables). «Tout au long de l’année 2020, les appareils et l’infrastructure 5G de Huawei permettront à un nombre sans cesse croissant de consommateurs de rester ultra connectés grâce à la 5G», conclut la communication du groupe.