Marketing digital : Intelcia fait le bilan de son partenariat avec Google

Après 11 années de collaboration avec Google, le groupe Intelcia fait son bilan d’étape et tire les enseignements de cette expérience dans le domaine du marketing digital. Le spécialiste marocain de l’outsourcing a, en effet, investi lourdement dans le digital advertising et accompagné pas moins de 500 000 entreprises et plus de 10 000 agences digitales sur des campagnes au Maroc, en France, en Espagne, au Moyen-Orient, etc. Toutefois, ce n’était pas sans embûches. Le management d’Intelcia confie que même si l’évolution des outils digitaux se fait à une vitesse fulgurante, l’acquisition de l’expertise nécessaire et le processus de conversion des entreprises aux pratiques digitales nécessitent beaucoup de temps. C’est, d’ailleurs, l’un des principaux enseignements qu’a tirés Intelcia après plus d’une décennie de positionnement sur ce marché. Aziz Benjelloun, directeur des activités B2B et digital advertising chez Intelcia, explique à La Vie éco les coulisses de ce partenariat inédit, son impact sur le marché et l’ascendance qu’a pris le digital sur les formats publicitaires traditionnels.