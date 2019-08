«Inwi e-league» : un mois consacré aux enfants et adolescents

Des sociologues et des experts en éducation aux jeux animeront des ateliers d’information et de sensibilisation. La plate-forme «eleague.inwi.ma», qui centralise toutes les actions déployées par inwi autour du gaming, sera mise en avant pendant l’évènement.

Après la création en 2017 d’inwi e-league, une série d’évènements gamings ayant capté depuis plus de 120 000 inscrits et 17 millions de personnes ayant interagi avec la plate-forme, l’opérateur de téléphonie met sur pied «e-league Kids & Junior», des événements gaming entièrement dédiés aux enfants et adolescents. Il organisera du 5 août au 1er septembre au Shopping Mall Marina de Casablanca une série d’animations articulées autour de la thématique du gaming.

Les parents sont impliqués

Durant ce mois, plusieurs ateliers d’information et de sensibilisation seront animés par des sociologues et des experts en éducation aux jeux, à l’instar de Mamoun Moubarak Dribi ou encore Badr Boulek. Leur mission est de détailler le rôle pédagogique du gaming, mais aussi sa capacité à permettre aux gamers de se rencontrer, d’échanger et de s’amuser.

Parallèlement à ces workshops de sensibilisation, des divertissements sont prévus pour les «kids». Au menu, un parcours Mario Bros sur sol interactif, mais aussi des photocall thématique Gaming avec accessoires, des espaces jeux VR, des espaces «Just dance», des ateliers avec des influenceurs du gaming au Maroc, des espaces scéniques avec diffusion sur écrans des compétitions…

Cette édition «junior» répond à l’engouement que suscite la inwi e-League auprès des plus jeunes. Elle intervient suite à l’affluence record d’un public majoritairement composé de jeunes, lors de la 1ère édition du ESWC Africa by inwi. L’événement sera également l’occasion de mettre en avant la plateforme «eleague.inwi.ma» qui centralise toutes les actions déployées par Inwi autour du gaming. Cette plate-forme va d’ailleurs évoluer afin d’accueillir une section «kids» et «junior», offrant un contenu pédagogique qui permettra aux parents de comprendre ce qu’est le gaming pour mieux interagir avec leurs enfants.