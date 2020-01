Huawei Nova 5T disponible au Maroc

Avant-gardiste, repoussant les limites du style et de la fonctionnalité, le Huawei nova 5T est alimenté par Android. Ce qui permet aux utilisateurs un accès complet et continu à leurs applications. «Avec ses cinq caméras AI avancées et son design raffiné et ergonomique, le Huawei nova 5T met la barre très haut pour les créateurs de contenu», a déclaré le directeur national de Huawei Consumer Business Group.

Les utilisateurs de Huawei nova 5T bénéficient de caméras photo et vidéo mobiles haut de gamme (quatre caméras AI arrière en charge de prendre des photos avec HD, ultra grand-angle, macro et profondeur de champ). Proposé au prix de 4 299 DH, le nouveau Huawei Nova 5T est disponible en 3 coloris différents (Black, Crush Blue et Midsummer Purple).