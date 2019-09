Glovo est désormais opérationnel à Agadir

Et de six ! Après Casablanca, Marrakech, Mohammedia, Rabat et Tanger, le spécialiste des livraisons à domicile Glovo étend ses services à Agadir, ce qui lui permet de couvrir désormais les six plus grandes villes du Maroc avec plus de 1 500 livreurs inscrits.

Produits d’épicerie, repas, fleurs, pains et pâtisseries, sans oublier les gourmandises, les cadeaux en tous genres, les solutions high-techs et même les courriers et documents.. les utilisateurs peuvent, dès à présent, faire appel aux services d’un coursier GLOVO et commander via l’application qui permet à ses clients de tout recevoir directement chez eux.