Dans l’antre de LG, le géant de l’électroménager, à Séoul

La marque s’oriente vers la durabilité, l’économie d’énergie et l’efficacité. Le groupe est aussi présent dans la cosmétique, les produits d’hygiène, l’agro-alimentaire, la chimie, les composants automobiles, les télécoms et les services informatiques… en Corée du Sud. Il met en avant des produits premium avec des innovations technologiques et high-tech.

A Séoul, capitale de la Corée du Sud de près de 10 millions d’habitants, se trouve le siège de LG Corp, la puissante multinationale coréenne en concurrence frontale avec Samsung. LG Twin Tower, deux gratte-ciel imposants (une troisième serait en projet), accueillent une partie des 37 700 salariés basés dans ce pays sur les 72 600 travaillant dans le monde, dont 700 designers. Discipline et sérieux sont les devises de cette population travailleuse, humble, respectueuse et sophistiquée que nous avons pu côtoyer le temps d’un voyage de presse organisé du 15 au 19 juillet.

Le top management a tenu à démontrer l’importance et le poids du géant sud-coréen dont le périmètre d’activité ne se limite pas à l’électroménager. Au total, LG Corp représente 69 compagnies (dont 20 sont multinationales) qui réalisent, en tout, un chiffre d’affaires annuel de 142 milliards de dollars. Très connue dans l’électroménager et les téléviseurs où elle réalise 55% de son chiffre d’affaires à travers 16 entreprises et plus de 50 usines dans le monde, LG Corp opère également dans la chimie (25% du CA et 24 entreprises) et les télécoms et services (20% du CA et 28 entreprises). C’est l’entreprise FMCG (Fast moving consumer goods) – produits de grande consommation- leader en Corée du Sud. Ses activités vont donc de la fabrication de batteries électriques et de composantes automobiles aux cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, en passant par l’agroalimentaire et les services informatiques. De plus, à travers LG U+, le groupe est aussi opérateur de téléphonie et fournisseur d’accès internet.

Plus de durabilité et des matériaux nobles dès la fin de l’année

LG Corp est un empire très présent dans la vie quotidienne des Coréens et de plus en plus dans celle des Marocains. Considérée comme une marque Premium en Corée du Sud, LG Electronics investit une plus large gamme de produits, du basique au premium. La marque met en avant les caractéristiques de durabilité, d’économie d’énergie, d’efficacité et surtout d’innovations. A Séoul, et plus exactement dans le quartier huppé de Gangnam, elle a ouvert un showroom chic et high-tech de 5 étages dédié à sa marque premium «LG Signature». Purificateur d’air à 40 000 DH, réfrigérateur à 70 000 DH, frigo à vins à 105000 DH : le catalogue est bien fourni.

Malgré des prix que l’on peut considérer comme élevés – à relativiser selon le pouvoir d’achat-, ce showroom arrive, d’après un responsable, à concrétiser en moyenne 9 ventes par jour. Cette marque n’est pas encore implantée au Maroc – le projet est en cours d’étude.

Par contre, LG Electronics est bien classée dans le marché de l’électroménager au Maroc. La marque se place déjà en première position sur le marché de la climatisation (en valeur), troisième dans le réfrigérateur et entre la première et deuxième place dans la machine à laver, suivant le canal de distribution et la saison. «La stratégie de LG est de se concentrer sur les produits de qualité avec un focus sur le premium», déclare Hyun Chul Lee, chef de produit chez LG electronics Maroc. Cela est possible à travers des appareils plus résistants qui durent plus longtemps, rehaussés d’économie d’énergie, d’innovations et d’efficacité. Pour plus de durabilité, dès septembre prochain, le constructeur remplacera dans toutes ses machines à laver le plastique par du verre trempé, et, dans ses sèche-linge, des composants plastiques par de l’acier inoxydable. «Même avec des matériaux plus nobles, nous allons maintenir nos prix inchangés et la garantie 10 ans sur nos produits», déclare Hyun Chul Lee.

Economie d’énergie et efficacité avec des options premium

De manière générale, LG n’arrête pas d’innover. A titre d’exemple, la machine à laver à chargement frontal avec intelligence artificielle direct drive (AI DD) a pour principale caractéristique la préservation de la qualité des tissus et l’économie d’énergie. L’intelligence artificielle (processus facilitant pour la machine la collecte des données) permet de détecter le poids du linge et évalue le degré de douceur du tissu, ce qui permet de choisir le bon mode de lavage afin de réduire de 18% les dommages aux tissus.

En termes d’économie d’énergie, avec la fonctionnalité TurboWash 360, le temps de lavage est réduit de 34% par rapport à un modèle qui en est dépourvu. Le lavage est réalisé en 39 minutes au lieu de 84 minutes pour un modèle conventionnel. Au bout du compte une économie d’énergie de 39%. La fonction de vapeur, elle, réduit les plis de 30%. Ce modèle disponible avec de l’intelligence artificielle sera lancé durant le 3e trimestre de l’année au Maroc. Dans le réfrigérateur, c’est la préservation de la fraîcheur des aliments plus longtemps et la lutte contre la déshydratation des aliments (empêche 80% de la déshydratation) qui est mise en avant.

Avec la technologie Linear Cooling (refroidissement linéaire), le réfrigérateur LG Slim French-Door permet de refroidir 19,7% plus rapidement qu’un système conventionnel de refroidissement. Il utilise également 32% d’énergie en moins et est 25% plus silencieux grâce au compresseur Linear Inverter.

La garantie 10 ans est désormais disponible dans tous les appareils. Connectivité de l’appareil oblige, le groupe y a ajouté l’application LG Smart ThinQ afin de contrôler le réfrigérateur, suivre son évolution et réaliser le diagnostic en cas de problème. Le prix de lancement au Maroc est de 8 000 DH. Et pour souligner son positionnement dans le premium, LG présente d’autres modèles haut de gamme tels que le LG 4 French Door vendu au prix de 28 000 dirhams. Le modèle Side by Side insta View (inspiré du réseau social Instagram) permettant de voir les aliments du réfrigérateur sans ouvrir la portière qui s’illumine (grâce à des capteurs de vibration reconnaissant le mouvement), est pour sa part commercialisé au Maroc à partir de 24 900 dirhams.

Des innovations pour plus de confort

Dans la climatisation, la dernière innovation est celle du Dual inverter compressor (deux routeurs et un puissant compresseur). Elle permet de diminuer la consommation d’énergie de 70% avec des capacités de refroidissement devenant 40% plus rapide qu’un climatiseur non-inverter. Ce modèle eco-friendly a même reçu la médaille d’or dans la catégorie économie d’énergie et durabilité décernée par un prestigieux programme qui honore l’excellence dans l’innovation. «Nous allons continuer à améliorer la vie des consommateurs à travers l’ajout de commodité et de valeur réelle dans la mesure du possible», déclare Song Dae-Hyun, président de LG Electronics Homme Appliance & Air Solution Company. Des appareils innovants et technologiques qui ne sont pas encore largement utilisés ni connus sont déjà utilisés par un grand nombre de Coréens. A titre d’exemple, l’armoire électronique a pour principale mission de secouer les vêtements pour les repasser et les rafraîchir à la vapeur d’eau tout en ôtant la poussière. L’effort du repassage à la main appartient dès lors à une autre époque.

Dans le lave-vaisselle, un produit en croissance au Maroc où le marché a encore un grand potentiel de développement, LG expose le QuadWash Steam lave-vaisselle. Avec quatre angles de nettoyage au lieu de trois dans un modèle conventionnel, ce modèle utilise la vaporisation avec des particules d’eau chaude à partir du bas de la machine. La fonctionnalité TrueSteam (vraie vapeur) améliore l’efficacité et diminue de 30% les traces d’eau laissées sur la vaisselle.

Enfin, LG a aussi investi la cuisson (domaine auquel son nom n’est pas largement associé surtout dans notre pays). Avec LG Gas Cooker, la marque présente un modèle qui offre un chauffage double en haut et en bas de l’appareil. Mais sa fonctionnalité la plus inventive est celle du nettoyage rapide (easy clean) avec de l’eau seulement. Ce modèle est déjà disponible dans les pays du Golfe et le sera prochainement au Maroc.