Le Groupe OCP renforce son offre de solutions digitales en lançant [email protected] La nouvelle application mobile de commercialisation des productions agricoles est conçue par des ressources de l’école 1337, tient à préciser le groupe dans un communiqué.

Développée avec les agriculteurs et pour les agriculteurs, [email protected] ambitionne de connecter tous les agriculteurs à un marché plus large, à encourager les circuits courts d’approvisionnement et à faciliter la commercialisation des produits et services agricoles. Cette plateforme permet aussi de connecter directement tous les acheteurs potentiels notamment les grandes surfaces, l’industrie agroalimentaire et les chaînes d’hôtellerie et de la restauration aux différents producteurs agricoles.

Application 100% marocaine, [email protected] a été conçue et développée par une jeunesse engagée constituée d’architectes de solutions, de développeurs et de designers d’applications issus de l’école de codage 1337. Et ce afin de répondre aux problématiques des agriculteurs identifiés suite au travail de terrain et de proximité continu de l’équipe Al Moutmir. Elle traduit ainsi l’engagement commun, porté avec dévouement et fierté pour relever le challenge du développement de l’agriculture nationale.

Première plateforme africaine adaptée aux spécificités des productions agricoles, [email protected] permet aussi bien de déposer une offre de vente qu’une demande d’achat. Elle compte d’ores et déjà 6 services opérationnels. Il s’agit notamment de la vente et achat de productions agricoles bruts et de la vente et achat des huiles et produits agricoles légèrement transformés L’application permet aussi la location et la vente de terrains agricoles, la vente de bétail et d’aliments pour bétail.

La plateforme offre en plus un service de vente et achat des plants et intrants agricoles permettant aux agriculteurs pépiniéristes de mettre à la disposition des clients des plants et des semences certifiées. Ainsi, ce service constitue une solution simple et rapide aux clients à la quête des produits de qualité.

Bref, [email protected] dans sa première version vise à connecter les acteurs de l’amont et de l’aval agricole. Elle évoluera par la suite vers une plateforme transactionnelle avec l’ambition d’intégrer à termes le volet logistique.