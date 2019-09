Apple TV+, la concurrente de Netflix, arrive le 1er novembre

Le géant américain, qui disposera d’une offre limitée de produits originaux, a réussi à lancer sa plateforme « Apple TV+ » presque 15 jours avant Disney+, l’autre rival très attendu de Netflix. Elle sera disponible dès le 1er novembre, dans une centaine de pays.

Par ailleurs, Tim Cook a souligné que de nouvelles productions originales seront ajoutées tous les mois à la plateforme qui, à moins de 5 dollars, se positionne deux dollars en-dessous du prix de l’abonnement à Disney+ et à presque la moitié de l’abonnement de base à Netflix aux Etats-Unis.

Le géant américain des technologies a également annoncé le lancement d’Apple Arcade, plateforme de jeux vidéo exclusifs. Elle est prévue pour le 19 septembre et directement intégrée à l’App Store, sa boutique d’applications en ligne.

« Apple Arcade est le seul endroit où vous avez accès à plus de 100 jeux exclusifs et révolutionnaires conçus pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et Apple TV », a fait savoir Ann Thai, responsable marketing de l’App Store.

La plateforme sera disponible, sur abonnement, dans plus de 150 pays, a-t-elle fait savoir.

(Avec MAP)