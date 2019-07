Africa It Expo : la 4e édition se tient les 24 et 25 octobre

L’Apebi, fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring, tiendra la 4e édition de l’Africa It Expo, business forum international des technologies de l’information, les 24 et 25 octobre 2019 à Rabat sous le thème : «Faire du Numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance». L’événement se veut une vitrine IT pour le continent africain, et s’inscrit dans l’agenda annuel des événements incontournables des professionnels IT. Saloua Karkri Belkeziz, présidente de l’Apebi, a déclaré à cet effet que «les contraintes et les besoins du continent trouvent leurs solutions dans la forte capacité de l’Afrique à répondre aux challenges, faisant de l’AITEX 2019 l’agora de l’innovation et de la technologie».