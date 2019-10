4ème édition de l’AITEX : « L’économie numérique est un véritable accélérateur de développement pour l’Afrique »

A l’heure actuelle, le citoyen occupe une place de plus en plus centrale dans les projets de transformation digitale. D’où l’importance de développer une stratégie orientée « usager » dont il faut comprendre les besoins et les priorités et aussi mesurer le niveau de satisfaction. Car bien que le monde soit devenu un foisonnant vivier d’innovations, les défis restent bien plus humains que technologiques. C’est le cas du monde du travail que la digitalisation a radicalement transformé (management à distance, autonomie, robotique, intelligence artificielle…), impliquant des changements importants au niveau la culture d’entreprise.

En Afrique, l’usage des nouvelles technologies connaît un développement sans précédent. Le Continent est en pleine mutation et vit une véritable révolution organisationnelle et sociétale, rendue possible par le numérique et particulièrement le mobile. Grâce au digital, l’Afrique est devenu un laboratoire d’innovations. Celles-ci ont transformé ce qui était autrefois un « mode de survie » en un « modèle de vie ».

Afin de débattre des dernières innovations du secteur IT et de leurs impacts économiques et sociétaux, la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI) a organisé, les 24 et 25 octobre à Rabat, sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Agence de développement digital (ADD), la 4ème édition de l’AITEX (AFRICA IT EXPO), un business forum international entièrement consacré au digital. Le thème de cette édition est : « Faire du numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ». Deux pays étaient à l’honneur : La République Démocratique du Congo et la République Populaire de Chine.

Selon le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, « l’économie numérique est un véritable accélérateur de développement pour l’Afrique qui continue d’adapter sa transformation digitale à ses spécificités locales. Etat, entreprises et citoyens sont au cœur de cette transformation et œuvrent pour l’émergence d’une économie numérique compétitive ».

Lors de cette rencontre, quatre thématiques principales ont été abordées : le Citizen centric, le Futur du travail, l’Innovation inversée et le DeepTech. D’autres thématiques ont également été traitées sous forme de workshops, telles que la « Blockchain », la « Cybersécurité» et le « Digital Banking ». Outre les séances plénières, ateliers, tables rondes, rencontres « btob », les participants ont eu l’occasion de découvrir le « Digital lounge » où se mêlent innovation et digital, ainsi que le « Village Tech », vitrine des technologies mondiales et de l’innovation où les exposants et les startups ont présenté leurs produits, technologies et services.

Pour la présidente de l’APEBI, Saloua Karkri Belkeziz, « l’AITEX agit comme une plateforme qui offre l’occasion à de nombreuses entreprises de pouvoir collaborer et d’échanger avec les leaders technologiques, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les startups, les écoles et les médias ».

A noter que l’édition 2019 de l’AITEX coïncide avec le trentenaire de l’APEBI. A cette occasion, la Fédération a présenté son Livre blanc, fruit d’une initiative menée auprès de l’ensemble de ses partenaires et parties prenantes sensibles à l’IT ; un travail collectif qui a permis de recueillir leurs visions et leurs recommandations autour du développement du secteur au niveau national.

