Settat: Création de 342 salles d’enseignement préscolaire au titre de 2020-2021

Un communiqué de la direction provinciale de l’enseignement indique que 300 de ces salles créées sont gérées par des associations partenaires, dans le cadre d’appel d’offres y afférent, après conclusion d’un accord de partenariat entre la direction et plusieurs associations concernées. En vertu de cet accord, la direction débloque une contribution financière au profit de ces associations, met à leur disposition des salles et des équipements nécessaires, et assure l’encadrement et l’accompagnement des éducateurs et éducatrices. En échange, les parties partenaires s’engagent à gérer les salles, à travers la mise à disposition des éducateurs et le versement de leurs salaires, dans le cadre d’un contrat direct, en les faisant bénéficier de l’ensemble de leurs droits, conformément aux dispositions du code de travail.

Les salles de classe créées dans les écoles primaires publiques accueillent 9800 enfants, ainsi que les enfants de l’enseignement préscolaire des écoles privées, dont le nombre s’élève à 1646, outre les enfants de l’enseignement relevant des partenaires et du secteur de l’enseignement préscolaire non formel.

Ces enfants représentent 63 pc de l’ensemble de ceux âgés entre 4 et 6 ans, et 50 pc de ceux de l’enseignement préscolaire des écoles publiques.

Pour la généralisation de l’enseignement préscolaire dans la province, ajoute le communiqué, il a été procédé à la création de 63 nouvelles constructions de l’enseignement préscolaire dans les douars qui ne disposent pas d’écoles primaires, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans la perspective de généralisation de ce genre d’enseignement dans le monde rural. Quelque 230 salles de l’enseignement préscolaire ont été équipées en 2020 par la direction provinciale de l’enseignement de Settat, outre la programmation d’équipement de 78 autres.

Le directeur provincial Abdelali Saidi, cité par le communiqué, a indiqué que la direction a organisé, au cours de cette saison scolaire, d’intenses sessions de formation au profit de 360 éducateurs, dans l’objectif de développer les capacités professionnelles des ressources humaines. Des journées de formation ont été également organisées au profit de près de 40 éducateurs, outre la programmation de formation au profit de ceux exerçant dans l’enseignement préscolaire non formel, a-t-il ajouté.

