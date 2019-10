Rentrée scolaire 2020/2021 : Le ministère de l’éducation dévoile son programme

Cette opération durera jusqu’à fin novembre. Elle porte sur le recensement scolaire annuel (16 septembre-8 octobre), la cartographie scolaire (12 septembre-22 octobre) et la mobilité des cadres pédagogiques (1-31 octobre), indique le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Le traitement des demandes de retraite anticipée pour incapacité physique, de mutation pour raison de santé et de mise en disponibilité, a démarré le 19 septembre (fin le 22 octobre), note le communiqué. Il sera procédé à la gestion du mouvement de mutation administrative du reste des cadres après le parachèvement de ces différentes démarches, sur la base d’un calendrier qui sera annoncé en son temps, précise la même source.

De même, les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) organiseront les concours de recrutement des enseignants-cadres (31 octobre-31 novembre), en plus de la formation qualificative plus les candidats retenus (à partir du 2 décembre).

Selon le ministère, cette approche s’assigne pour objectif de réunir les conditions de bonne gouvernance, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de définition des besoins en terme de cadres et de formation.

Cette démarche exige l’adhésion de l’ensemble des cadres, des acteurs pédagogiques et des partenaires sociaux, qui sont appelés à contribuer activement à sa réussite, conclut-on.

(Avec MAP)