Publication du cadre référentiel du concours d’accès aux facultés de médecine

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué, lundi, avoir publié un cadre référentiel fixant les critères, les axes, les composantes et le degré d’importance de chaque domaine du concours national d’accès à la faculté de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2020-2021.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que cette procédure s’inscrit dans le cadre de la volonté d’organiser le concours d’accès aux facultés de médecine et de pharmacie et aux facultés de médecine dentaire pour l’année universitaire 2020-2021 sur une base contractuelle, et de permettre aux étudiants de la deuxième année du baccalauréat et bacheliers souhaitant s’inscrire dans ces universités de préparer avec efficacité ce concours, prévu le 5 août 2020.

Il est possible de consulter ce cadre référentiel et le retirer sur le site électronique du département de l’éducation nationale www.men.gov.ma, ou celui du département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique www.enssup.gov.ma, ainsi que sur les sites électroniques des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire, précise le ministère.

(Avec MAP)