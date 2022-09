Prêts aux étudiants : Une offre qui manque d’attractivité

Le cursus universitaire d’un étudiant est parsemé d’embûches. Une fois le Bac en poche, une multitude d’options s’offrent aux étudiants, que ce soit dans des écoles et universités publiques ou privées, au Royaume comme à l’étranger. Au Maroc, les frais de scolarité et d’inscription s’élèvent d’année en année et la contrainte de financement se pose donc avec acuité. Le coût final peut aller du simple au double, dépassant même les 500 000 DH.

Globalement, les parents puisent dans leurs économies; les plus avertis constituent un plan d’épargne depuis la naissance de leurs enfants pour justement faire face à ce type de dépenses. Pour simplifier la vie aux étudiants, les banques ont mis en place, depuis quelques années, des offres destinées au financement des études supérieures. Le gros de ces offres est scellé en partenariat avec des écoles, et avec la garantie de Tamwilcom (ex-CCG). En effet, depuis 2008, l’institution a déployé une offre «Enseignement Plus» destinée à faciliter l’octroi de prêts bancaires aux étudiants inscrits au niveau des instituts et des écoles supérieures de l’enseignement privé pour le financement, total ou partiel, des frais d’inscription et de scolarité.

Manque d’attractivité

Ce crédit finance des formations dont la durée peut atteindre 5 ans à raison de 50 000 DH au maximum par année d’étude, soit un plafond global de 250 000 DH. Le crédit peut être remboursé sur une durée maximale de 12 ans incluant un différé pouvant aller jusqu’à 6 ans. Quand bien même cette offre pourrait paraître intéressante et résoudre les problèmes de financement, elle n’a pas attiré grand monde. Selon Tamwilcom, depuis son lancement, le mécanisme a permis à plus de 1 800 étudiants de financer leurs études supérieures, dont certains ont déjà intégré la vie active. Il a ainsi mobilisé une enveloppe globale des crédits bancaires de 233 MDH. En moyenne, ce sont 16,6 MDH qui ont été octroyés durant chacune de ces 14 dernières années, pour 128 étudiants seulement. Yasmina Benamour, directrice générale de HEM, confie: «Seule une minorité fait appel au financement bancaire. Nous n’avons pas encore au Maroc un système de crédits études réellement attractif et adapté à la cible». C’est le cas aussi d’autres écoles supérieures contactées, qui soulèvent le manque d’attractivité de ce système de financement et avancent que presque 99% des étudiants recourent à l’auto-financement. Certaines autres ne préfèrent même pas proposer cette solution au vu des différents tracas de gestion que ce produit de financement pourrait générer.

Tracas de gestion

En face, Tamwilcom estime que le produit a atteint correctement ses objectifs en servant la population cible qui a été définie.

