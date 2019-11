OCP : l’école « YouCode » ouvre ses portes à Safi [En Vidéo]

Ouverte depuis le 28 octobre 2019, cette école est gratuite et accessible sans condition de diplômes. Elle est le fruit d’un partenariat entre OCP et Simplon. Elle accueille actuellement 100 étudiants.

Après une première expérience réussie avec l’ouverture, en octobre 2018, d’un établissement à El Youssoufia et le lancement d’une deuxième promotion en 2019 qui forme aujourd’hui près de 200 apprenants, l’Ecole numérique inclusive de développement informatique « YouCode » continue sa dynamique de développement de jeunes talents, en ouvrant ses portes à Safi.

Cette école est le fruit d’un partenariat entre OCP et Simplon, une entreprise sociale et solidaire qui forme gratuitement, aux métiers du numérique, des publics en reconversion professionnelle, et a vocation à œuvrer en faveur d’une insertion dans le marché du travail et de la formation.

Elle accueille actuellement 100 étudiants (20% Femmes et 80% Hommes) âgés de 18 à 35 ans. Ces étudiants sont issus principalement de la ville de Safi et ses régions (à 75%), ainsi que d’autres régions du Maroc et de pays subsahariens.

Gratuite et accessible sans condition de diplômes, cette école « nouvelle génération » offre une formation intensive à des apprenants qui ont été choisis selon un processus de sélection.

A but non lucratif, cet établissement est basé sur le modèle pédagogique du « Learning By Doing », et a pour vocation de former des jeunes dans les métiers d’avenir dans le domaine de l’informatique, tout en restant à l’écoute du marché du travail.

L’objectif étant de permettre à la ville de Safi de se doter d’un espace d’innovation offrant une formation de qualité, notamment dans des secteurs à fort potentiel économique, tels que le développement informatique.

Pour ce qui est du cursus, qui s’étale sur deux années, il a pour objectif d’offrir aux jeunes de la région l’opportunité de se professionnaliser dans un secteur d’activité en plein essor.

Ainsi, « YouCode » dispense une formation de 2 ans alliant théorie et pratique: si la 1ère année est consacrée aux fondamentaux du développement informatique, aux challenges et projets digitaux, ainsi qu’à des « Master Classes » et des rencontres avec les entreprises, la 2ème année, elle, reste entièrement dédiée à la spécialisation des apprenants dans des technologies de pointe, particulièrement convoitées par le marché du travail dans le domaine du numérique.

S’agissant de la pédagogie « YouCode », elle a pour finalité de recréer l’environnement de travail de l’entreprise à travers « une pédagogie active » et ce, par la mise en pratique de projets durant tout le cursus, le co-apprentissage entre pairs, la collaboration et l’appropriation des codes de l’entreprise (autonomie, travail en équipe etc.).

La pédagogie « YouCode » insuffle ainsi aux apprenants un esprit d’engagement et de prise d’initiatives et ce, à travers l’organisation de plusieurs types d’événements à l’instar des « challenges », des « meetup », des conférences, ainsi que des workshops. L’approche est donc « participative » et déclinée autour de projets initiés par les apprenants eux mêmes, ou de la participation à des événements externes.

A cet égard, une équipe pluridisciplinaire composée de formateurs référents, d’experts techniques et de chargés de Médiation Emploi veillent à la progression des apprenants « YouCode ».

Etalée sur une superficie globale de plus de 1.000 M2, l’Ecole « YouCode » Safi composée de 6 salles de cours dotées des meilleurs équipements et installations permettant aux étudiants de suivre leur formation dans les meilleures conditions, de 2 salles de réunions, d’un espace Agora/Bibliothèque, d’un espace d’intelligence collective (Coworking Space) dédié au travail collaboratif ainsi qu’à la co-création entre les apprenants, d’un espace « Fab-Lab » à la disposition des curieux de l’innovation et d’un espace de détente extérieur.