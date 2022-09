• Quelles sont les annonces phares de cette rentrée 2022-2023 ?

A Collège LaSalle Maroc, la rentrée se prépare toujours à l’avance. Celle de cette année est marquée principalement par l’élargissement de notre offre de formation à travers les 4 campus, Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Nous avons également procédé à l’ouverture de deux nouveaux sites à Marrakech, car nous sommes conscients qu’il y a un grand besoin dans le secteur de l’enseignement pratique du tourisme et de l’hôtellerie sur la ville ocre. Un nouveau campus sous forme d’hôtel pédagogique accueillera les étudiants intéressés par un vrai projet personnel et professionnel dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.

L’autre grande nouvelle, et pas la moindre, c’est le lancement de la filière des arts culinaires à Marrakech en plus de notre campus de Rabat où ladite filière existe depuis plus de 10 ans. Un site entièrement équipé, dédié à la formation en cuisine et pâtisserie professionnelles de haut niveau est prêt pour accueillir nos futurs apprenants, car, pour nous, à Collège LaSalle Maroc, l’expérience étudiants est plus que jamais au cœur de notre projet pédagogique.

• Que prévoyez-vous en matière de cursus ?

Nous travaillons pour plus d’ouverture à l’international, un nouveau Bachelor international en arts culinaires est lancé en double diplôme avec Collège de Paris et Thierry MARX Collège. Ce programme est offert aussi bien en formation initiale qu’en formation continue….

