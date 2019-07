Mohamed Derrabi : «L’ouverture internationale est inscrite dans l’ADN de TBS»

De plus en plus d’étudiants marocains optent pour l’enseignement supérieur privé. Quel regard portez-vous sur ce secteur et son actuelle évolution ?

Dans l’environnement de l’enseignement supérieur privé au Maroc, Toulouse Business School a un statut particulier, puisqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC) dont le but n’est pas de réaliser et distribuer des dividendes. Tout excédent réalisé par le Groupe TBS doit obligatoirement être réinvesti dans la formation des étudiants, le financement de la recherche et le développement de nouveaux projets. La qualité de l’expérience vécue par l’étudiant dans notre établissement est au cœur de notre stratégie. Ceci étant dit, l’enseignement supérieur au Maroc a fait des sauts qualitatifs depuis 2010 grâce à la mise en place des processus d’accréditation des filières, la reconnaissance des établissements et surtout la mise en place des conditions favorables à l’installation des grandes écoles internationales au Maroc, à l’instar de TBS. C’est une étape très importante dans le processus d’obtention des accréditations et du déploiement de notre visibilité à l’international.

Présent depuis plus de 20 ans au Maroc, comment se positionne aujourd’hui votre offre ?

Le positionnement de TBS Casablanca peut se résumer en deux axes stratégiques majeurs : l’excellence académique et l’ouverture internationale. Une des rares écoles de management triplement accréditée au Maroc (EQUIS, AACSB et AMBA), TBS a toujours fait de l’excellence de sa formation une priorité. Cela se traduit par une intense activité de recherche, renforcée par un recrutement permanent de nouveaux professeurs. L’innovation pédagogique est également au cœur de cette démarche d’excellence et TBS conçoit en permanence de nouvelles méthodes, de nouveaux parcours, des outils pédagogiques permettant aux étudiants de développer des compétences hybrides très prisées sur le marché de l’emploi. Une dynamique qui se traduit par le lancement en 2020 sur le campus de Casablanca de deux nouveaux parcours «Entrepreneurship & Innovation in Emerging Market» et «Big data et Intelligence Artificielle».

L’ouverture internationale est inscrite dans l’ADN de TBS. Ses deux campus en France (Toulouse & Paris) et ses trois campus à l’étranger (Londres, Barcelone & Casablanca) sont autant de passerelles qui facilitent les échanges et l’accueil d’étudiants en provenance des 5 continents. A cela s’ajoute un réseau de plus de 200 universités partenaires qui permet à l’école de proposer 70 doubles diplômes à ses étudiants. Aujourd’hui, ce sont près de 80 nationalités (plus de 20 sur le campus de Casablanca) qui sont représentées sur ses campus et plus de 40 000 alumni (dont plus de 3 000 Marocains) qui incarnent TBS partout dans le monde. Cette année, 100% des étudiants du campus de Casablanca en 2e année de Bachelor In Management sont partis à l’international dans les autres campus de TBS (Barcelone et Toulouse) mais aussi dans les universités partenaires, notamment en Arizona, au Japon et à Hong Kong. Dès 2020 nous accueillerons à notre tour sur notre campus à Sidi Maarouf les étudiants de nos autres campus ainsi que ceux des universités partenaires.

Comment réagissez-vous face à la concurrence ?

Comme nous l’avons expliqué plus haut, TBS est une des seules écoles au Maroc à détenir la triple accréditation, gage de qualité de ses programmes et de son ouverture à l’international. Il est important de noter que TBS Casablanca délivre exactement le même diplôme français que sur ses autres campus à Toulouse, Barcelone, Paris ou Londres. Le diplôme de TBS est reconnu partout dans le monde grâce à sa triple accréditation AACSB/EQUIS/AMBA. Faire son Bachelor ou son Master à TBS Casablanca ou TBS Toulouse aura la même valeur auprès des autres universités ou des entreprises. En revanche, nous avons su adapter nos frais de scolarité au marché marocain et africain qui sont inférieurs de 30 à 40% par rapport à ceux de Toulouse pour une formation et un diplôme identique.

Quelles sont les filières proposées et les plus demandées ?

Notre offre de programmes académiques est variée. Nous proposons le Bachelor in Management (Bac +3, N°1 en France destiné aux bacheliers) ainsi que le Bachelor en développement des affaires ouvert aux personnes ayant un Bac +2. L’admission à ces Bachelors se fait sur concours et entretien de motivation. Pour la formation continue, nous proposons 6 Masters of Science (MSc) : l’Audit & la Finance, le Marketing & la Communication, l’Entrepreneuriat, la Logistique & les Achats, les Ressources humaines et le Management pour scientifiques. Ces formations selon le profil académique sont ouvertes aux Bac+3 / Bac + 4.

Nous avons également 2 Mastères spécialisés en marketing et en finance accessibles pour des personnes qui ont un Bac+5 ou un Bac+4 avec 3 ans d’expérience. Notre Executive MBA de 18 mois, formation de haut niveau, est dédié aux cadres supérieurs confirmés disposant d’une expérience professionnelle d’un minimum de 5 ans et classé dans les 100 meilleurs MBA dans le monde selon le Financial Times. Il s’agit d’une formation essentielle pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur étoffe managériale pour maîtriser les leviers de la vision stratégique de l’entreprise. L’intérêt des étudiants se fait pour toutes nos filières, nous avons doublé nos effectifs sur le campus de Casablanca ces 2 dernières années avec un engouement particulier pour le Bachelor en management pour les bacheliers et son programme en 3 ans dont la moitié passé à l’étranger.

Y aura-t-il de nouvelles filières à la prochaine rentrée ?

En 2019/2020 Toulouse Business School Casablanca continuera son ouverture à l’international et mettra en place de nouveaux programmes liés à des secteurs et filières d’avenir comme le Big Data ou l’entrepreneuriat & l’innovation. Concernant notre formation Bachelor In management (Bac +3 destiné aux bacheliers), nous accueillerons à la rentrée notre 3e promotion et continuerons nos semestres d’échanges internationaux pour les étudiants de 2e année. A la rentrée universitaire 2019, TBS Casablanca ouvre également un Master MSc Audit -contrôle de gestion – Finance en formation initiale en semaine accrédité par l’Etat et en alternance en cabinet d’expert-comptable partenaire de TBS Casablanca. Nous continuerons notre ouverture à l’international avec un nouveau parcours «Entrepreneurship & Innovation in Emerging Marke» pour accueillir à Casablanca les étudiants des autres campus de TBS (Toulouse et Barcelone) en plus des universités partenaires de plus d’une centaine de pays. Enfin, nous ouvrirons également, début 2020, un parcours en Big Data et IA en partenariat avec Microsoft afin de répondre aux métiers de demain.

De quelle manière votre établissement assure-t-il le suivi des étudiants ? Les accompagne-t-il après l’obtention du diplôme ?

Nous accompagnons nos étudiants tout au long de leur cursus pour un accès plus facile à l’emploi et à une évolution de carrière prometteuse en mettant en place un équilibre bien étudié entre :

Les cours donnés par les enseignants chercheurs visant la préparation de l’esprit conceptuel et analytique chez l’étudiant, les cours pratiques donnés par des professionnels visant la préparation des étudiants aux pratiques de leurs métiers, des stages et des missions en entreprise visant à préparer les étudiants au monde de l’entreprise et enfin des séjours à l’international pour favoriser l’ouverture d’esprit et d’autonomie. TBS a développé depuis de nombreuses années un dispositif d’insertion professionnelle propre à lui : le «Career Starter». Il permet d’aider l’étudiant dans sa recherche de stage et d’emploi. Chaque année, nous organisons également un forum de recrutement, le Forum «Talents & Avenir» avec la participation d’une trentaine d’entreprises marocaines et internationales. Les étudiants du groupe ont accès à l’intranet de l’école qui recense, chaque année, plus de 8.000 offres d’emploi et 20.000 offres de stage.

Quel est le taux d’insertion professionnelle et dans quel délai se fait-elle ?

Une fois l’étudiant diplômé, nous continuons à l’accompagner via l’association de TBS Alumni, un réseau de plus de 40000 personnes (dont 3 500 alumni marocains), réparties dans 61 chapters dans le monde.

Cet outil puissant de networking accompagnera le diplômé tout au long de sa carrière pour sa recherche d’emploi et met à disposition des outils de soutien dans la création d’entreprise. Grâce à tous les outils mis en place par TBS, le taux d’insertion professionnelle de nos lauréats est de 98% dans les 6 mois après l’obtention du diplôme.