L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé organise une journée portes ouvertes le 25 Juin

Une occasion pour le grand public et surtout les bacheliers de découvrir les formations, les différents espaces et la vie estudiantine au sein du campus.

Ateliers, visites des lieux, présentations et animations sont au programme de cette deuxième édition, qui sera dédiée à l’information et l’orientation des lycéens qui souhaitent intégrer à l’Université. Cette dernière compte aujourd’hui plus de 5000 étudiants et huit établissements qui forment aux métiers de la santé : Faculté de Médecine Francophone, Faculté de Médecine Anglophone, Faculté de Pharmacie, Faculté de Médecine Dentaire, Faculté des Sciences et Techniques de Santé, Ecole Supérieure de Génie Biomédical, Ecole Internationale de Santé Publique et Centre d’Etudes Doctorales.

Installée au cœur d’un écosystème intégré composé de deux hôpitaux universitaires, d’un centre de simulation, d’un centre d’innovation, d’un laboratoire, d’un centre dentaire et d’un centre de recherche, l’UM6SS offre un environnement dynamique permettant l’incubation d’activités innovantes dans les domaines de la santé par la recherche, l’intégration et l’application des connaissances et la promotion de pratiques exemplaires.