«La transformation digitale continuera à offrir des opportunités considérables à nos étudiants»

Quels étaient les moments saillants de Collège LaSalle pour cette année ?

Membre du réseau canadien LCI Education ayant plus de 60 ans d’existence au Canada et pas moins de 33 ans en Afrique du Nord, Collège LaSalle est l’école N°1 des métiers au Maroc.

Plusieurs faits saillants caractérisent cette année. Collège LaSalle Maroc est le révélateur des talents dans les domaines du design de mode, design d’intérieur, arts numériques, arts culinaires, ainsi que dans les domaines de la gestion et de l’hôtellerie. Nous avons d’ailleurs connu plusieurs moments forts cette années et ce, aussi bien sur le plan pédagogique que sur les volets relations avec les entreprises et évènements. Le fameux défilé REVELATIONS 2022 n’est qu’un simple exemple. Il s’agit du plus grand défilé au Maroc qui connaît chaque année la participation de plus d’un millier d’invités dont des personnalités du monde diplomatique et invités de marque du monde de la mode. Lors de cet événement grandiose, nos finissants en design de mode de nos 4 campus de Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech ont présenté des collections de rêve à couper le souffle. Cela était pour nous une vraie fierté, surtout que REVELATIONS 2022 a coïncidé cette année avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada.

Comment appréhendez-vous la prochaine rentrée à Collège LaSalle ?

A Collège LaSalle Maroc, nous avons plusieurs défis pour cette rentrée.

Après la période inédite que nous avons passée, nous avons développé une grande agilité pour pouvoir nous adapter aux différents scénarios prévisibles dictés par la fameuse crise sanitaire.

Deux principes fondamentaux sont mis en avant pour cette année académique :

Tout d’abord, créer les conditions optimales pour permettre aux étudiants de vivre la meilleure expérience estudiantine en leur assurant des apprentissages avec une pédagogie active leur permettant de s’épanouir tout au long de leurs cursus académique. Notre second principe est de continuer à innover dans nos différents process pédagogiques au sein de toutes nos écoles, à savoir l’école de Mode, l’école de Design, l’école des Arts numériques, de celle de la gestion et la gestion hôtelière. D’ailleurs, nous lançons trois nouveaux programmes de Bachelor, en architecture d’intérieur, en Fashion business et un Bachelor international en Arts culinaires. Ces programmes ont une durée d’études d’un an et sont offerts aux étudiants justifiant d’un diplôme de Technicien ou de Technicien spécialisé selon la spécialité choisie.

D’autres programmes en formation continue sont aussi prévus comme le digital et la photographie.

Quel est l’apport du digital pour les apprentis et quelle place occupe-t-il dans la stratégie globale de votre école ?

De nos jours, la digitalisation est devenue commune dans le monde de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprise, les conférenciers, les designers, les stylistes et autres acteurs de l’économie l’utilisent fréquemment. On parle ainsi de la Quatrième révolution industrielle. La digitalisation est si importante qu’elle fait partie intégrante de la stratégie de Collège LaSalle Maroc, ainsi que de tout le réseau LCI Education.

En plus des programmes dédiés au digital, son apprentissage est présent dans la totalité des programmes académiques de Collège LaSalle Maroc. Des plateformes digitales sont aussi mises en place au sein de nos 4 campus pour permettre à nos étudiants, toutes filières confondues, d’effectuer des travaux pratiques de haut niveau.

Comment voyez-vous les perspectives de l’enseignement pour les prochaines années et quels sont, selon vous, les contours de l’école de demain ?

Nous vivons déjà dans le futur de l’enseignement aujourd’hui. C’est le digital. Toutes nos parties prenantes sont très sensibilisées à cet effet. Nous sommes d’ailleurs conscients à Collège LaSalle Maroc que la transformation digitale continuera à offrir des opportunités considérables à nos étudiants et ce, sur plusieurs niveaux, c’est d’ailleurs pour cela que nous continuons à innover dans ce sens pour rester un vrai acteur digital assez compétitif dans notre secteur.

Nos étudiants étudient dans des classes futuristes avec du matériel de la haute pointe technologique. Nos intervenants sont également très au fait de l’importance du digital dans le quotidien pédagogique de nos campus.

Nos étudiants se démarquent ainsi tous les jours par leurs compétences aussi bien techniques que comportementales grâce à la formation complète qu’ils reçoivent chaque année en matière de soft skills.