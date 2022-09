Formations certifiantes : Des parcours de plus en plus appréciés par les employeurs

L’offre du marché compte un éventail de formations flexibles, de courte durée, pour différents profils, organisées généralement en six mois. Elles sont conçues pour être accessibles à un maximum de professionnels avec des plannings courts et adaptés à l’emploi des actifs.

Acôté des diplômations « classiques », les formations certifiantes ont le vent en poupe au Maroc. Ces parcours opérationnels conçus pour les professionnels visent à enrichir leurs compétences dans le cadre d’un développement de carrière ou en reconversion professionnelle. Ces formations courtes et concrètes débouchent sur un certificat très valorisé par les entreprises. Ces dernières les voit d’un bon œil, puisqu’elles permettent aux participants de mettre à jour leurs compétences professionnelles et de suivre les nouvelles tendances et mutations dans un monde de transition, où les savoirs et les technologies sont en profonde transformation.

L’autre point fort des formations certifiantes est qu’elles sont conçues pour être accessibles à un maximum de professionnels avec des plannings courts et adaptés à l’emploi des actifs, axées sur des thématiques qui correspondent aux besoins des entreprises. Elles sont très appréciées par les employeurs et les recruteurs qui valorisent les …

