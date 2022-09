Etudes universitaires : Entre mutations et défis

La rentrée 2022-2023 est placée sous le signe de la refonte de l’université marocaine ! En effet, le département de l’enseignement supérieur apporte les fine tuning pour un déploiement imminent de la réforme. C’est la grande annonce de cette rentrée faite au début de ce mois par le ministère de tutelle. A en croire ses déclarations, les contours de tous les axes du Pacte Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) ont été validés.

A l’origine de cette mini-révolution dans l’université, un constat de départ : plusieurs dysfonctionnements existaient dans le système Bachelor selon l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Plus en détail, la création de ce système de Bachelor ne s’était pas appuyée sur le cahier des normes pédagogiques nationales.

Décision de la tutelle: mettre fin à ce système et de continuer à adopter le système de licences, tout en veillant à son amélioration.

Il faut dire que cette refonte n’est pas un luxe mais une nécessité. Pour le département de tutelle, les défis actuels et futurs – découlant des mutations structurelles du contexte national et international – nécessitent la préparation d’un capital humain qualifié et le développement des capacités dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation.

En vue de baliser le terrain à cette mue, la tutelle fait depuis quelques mois le tour des régions pour associer les territoires à la réforme : 12 assises régionales ont été organisées. L’objectif est de discuter autour des voies pour faire éclore une université rénovée, durable et adaptée aux besoins des étudiants et des territoires, afin de consacrer l’inclusion socioéconomique, la compétence et l’excellence universitaire. Autrement dit, à travers le nouveau Pacte ESRI, le ministère veut redonner à l’université son rôle décisif en tant que pilier de la compétitivité globale de l’économie nationale en fonction des quatre orientations stratégiques du pacte, à savoir l’excellence académique, les territoires de l’innovation, l’excellence opérationnelle et gouvernance 4.0, ainsi que la recherche scientifique.

Et pour mener à bien le déploiement des chantiers de la réforme, le département de l’Enseignement supérieur ne chôme pas.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement