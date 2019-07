Enseignement supérieur : les ambitions de Grupo Planeta Maroc

Il y a deux ans, Grupo Planeta, premier groupe éditorial et de communications espagnoles et l’un des plus importants en Europe et dans le monde, spécialisé dans les domaines de la culture, de la formation, de l’information et du divertissement audiovisuel, a consolidé sa dimension multinationale et a choisi le Maroc pour sa première implantation sur le continent africain. Cette implantation marque l’ambition de se positionner en tant que partenaire de premier plan dans les domaines de la culture et de l’éducation. A l’horizon 2020, Grupo Planeta ambitionne d’accueillir 1 200 étudiants par an, dont 50% d’internationaux, avec une ouverture particulière sur les pays du continent africain et ce, à travers l’inauguration de nouvelles écoles répondant aux besoins en formation du marché. Au sein d’Ostelea Rabat School of Tourism & Hospitality, école phare du groupe et spécialisée dans le management touristique, l’offre de formation se développe. Pour ces premières années d’activité, l’école propose des cursus de formations de licence (Bac +3), ainsi que des masters, MBA, Exécutive Masters et Masters spécialisés. Les diplômes délivrés à l’issue des formations seront des diplômes de l’enseignement supérieur marocain, avec une double diplomation espagnole. Pour les responsables de l’institut, l’offre de formation est particulièrement adaptée aux exigences du marché du travail et utilise différentes méthodologies reposant sur la flexibilité et la proximité, notamment grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Par ailleurs, Planeta Formations et Universités, à travers ses lauréats, ambitionne d’accompagner le développement du Royaume et les besoins du marché de l’emploi en ressources humaines qualifiées, tout en contribuant à la confirmation du statut de hub économique et éducationnel du Royaume au niveau continental. En effet, l’accent est mis sur la transformation des étudiants en les préparant aux exigences réelles des recruteurs marocains et internationaux. Aujourd’hui, le groupe compte un réseau de plus de 500 000 lauréats sur le marché du travail partout à travers le monde.

Pour rappel, l’arrivée de Grupo Planeta au Maroc représente un premier pas posé sur le continent africain dans le domaine de l’enseignement supérieur. La vision du groupe, qui a une deuxième école au Maroc (ESLSCA), se porte également sur le développement en Afrique, à partir du Maroc, dont le rôle de hub africain est aujourd’hui déterminant pour le développement dans le continent.