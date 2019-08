ENCG Agadir meilleure business school au Maroc, selon Webometrics

Le site spécialisé dans le classement international des universités ‘’Webometrics’’ vient de classer l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’Agadir première business school au Maroc. C’est ce qu’indique un communiqué de l’établissement d’enseignement. A noter que, « Webometrics Ranking of World Universities », créé en 2004, est un site qui classe deux fois par an 20.000 établissements d’enseignement supérieur à partir de la visibilité et de la richesse de leur site. Le classement est basé sur les publications et la recherche scientifique de l’école ainsi que sur sa visibilité sur Internet, est-il indiqué.

Ce ranking coïncide avec la mise sur le marché de la 22 ème promotion de l’ENCG Agadir qui fête cette année son quart de siècle. Dirigée par Hicham Mohammed Hamri, l’établissement a fortement élargi son champ d’action géographique ces dernières années et renforcé son offre de formation.