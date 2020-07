En vidéo, Saaid Amzazi fait le point sur les résultats du Bac 2020

Après l’annonce des résultats du bac 2020, ce Mercredi 15 Juillet, le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte-parole du Gouvernement, Saaid Amzazi, a félicité dans cette vidéo, toute la famille de l’éducation et de la formation, les autorités locales, les services de sécurité et de santé, ainsi que tous les intervenants pour leurs efforts déployés afin de faire aboutir cette échéance nationale et d’en assurer la pleine crédibilité dans une conjoncture exceptionnelle marquée par les mesures préventives contre la Covid-19.