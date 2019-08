EGE rejoint l’université Mohammed VI Polytechnique

« Après une décennie passée à Rabat, l’Ecole de Gouvernance et d’Economie (EGE) prend un

nouvel essor en rejoignant à partir de la rentrée académique 2019-2020 l’Université Mohammed VI Polytechnique sur le campus de la ville verte de Ben Guerir, indique un communiqué.

Dans ce nouvel environnement, l’EGE pourra donner une nouvelle dimension à son projet initial – centré sur la science politique

– en le déployant dans des filières de Licence et de Master entièrement revisitées, bâties à partir d’une double exigence d’interdisciplinarité et d’ouverture aux perspectives et aux méthodes

nouvelles : Economie appliquée, Science politique, Relations internationales et Sciences

comportementales pour les politiques publiques, ajoute le communiqué.

En outre, l’EGE rejoint une université qui intègre les disciplines relevant des sciences, des

technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, bénéficiant ainsi des effets vertueux de la multidisciplinarité.

Le projet initial de l’EGE s’épanouira également grâce aux centres de recherches dédiés à toutes ces disciplines, permettant ainsi de créer une plateforme de réflexion, de production et d’échange d’expertise entre les enseignants chercheurs et les étudiants de différents horizons disciplinaires, poursuit le communiqué.

Les concours d’admission ont été organisés durant les mois de juin et juillet 2019.