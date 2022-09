Education nationale : Les nouveautés de la rentrée scolaire 2022-2023

Les nouveautés de la rentrée scolaire 2022-2023 intéressent l’élève, l’enseignant et l’école, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

En ce qui concerne l’élève, le ministère se mobilise pour l’inscription précoce des élèves, en facilitant l’opération d’inscription, en adoptant la numérisation, en menant des actions de sensibilisation et en mobilisant les autorités compétentes pour cibler les élèves non inscrits ou ceux qui n’ont pas été encore inscrits dans tous les cycles d’enseignement en parallèle avec la caravane de l’éducation informelle, a indiqué M. Benmoussa dans un exposé présenté lors d’un point de presse consacré à la présentation des nouveautés de l’actuelle rentrée scolaire.

Le ministère compte inclure trois activités régulières dans l’école primaire qui concernent la lecture, les mathématiques et les activités motrices, en consacrant dix minutes à la lecture au début de chaque séance d’arabe et de français dans l’enseignement primaire, 10 minutes aux exercices au début de chaque séance de mathématiques afin de maîtriser la matière et vingt minutes aux activités motrices trois fois par semaine sur la base du manuel d’éducation physique préparé par le ministère, a-t-il ajouté.

Une opération pilote de ces activités régulières sera lancée dans environ 800 écoles primaires à partir du premier semestre de l’année scolaire en cours, avant d’être généralisée dans le reste des établissements d’enseignement primaire au second semestre, a-t-il fait savoir.

S’agissant du soutien pédagogique, le ministre a précisé que l’approche pédagogique selon le niveau approprié (TARL-Teaching at the right level) sera adoptée au primaire, expliquant que cette approche repose sur un traitement ciblé des problèmes scolaires selon les besoins afin de permettre aux élèves d’acquérir les apprentissages de base nécessaires à la poursuite réussie de leur parcours scolaire.

Le projet, qui s’étendra jusqu’à décembre, concernera durant le premier semestre 250 écoles primaires dans les milieux rural et urbain et bénéficiera à 10.000 élèves encadrés par 600 professeurs formés, a-t-il enchaîné.

Après avoir été évalué et modifié, ledit projet sera élargi au cours du deuxième semestre pour profiter à 100.000 élèves encadrés par 6000 enseignants formés, selon M. Benmoussa qui a promis d’accompagner ce projet pédagogique et de mesurer son impact sur les élèves dans la perspective d’atteindre un million de bénéficiaires au cours de l’année scolaire 2024-2025.

En ce qui concerne le soutien et le développement de l’enseignement des matières scientifiques dans l’enseignement secondaire collégial, le ministère lancera une opération pilote dans 250 lycées-collégiaux dans le but d’améliorer l’apprentissage des élèves par l’utilisation de ressources numériques dans l’enseignement des mathématiques, des sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre, a-t-il informé.

Afin d’atteindre ce but, le ministère veillera aussi à préparer les équipements nécessaires et les contenus numériques et scénarii pédagogiques de soutien, ainsi qu’à renforcer les capacités des professeurs et inspecteurs en matière d’utilisation des ressources numériques dans l’enseignement des matières scientifiques, a-t-il poursuivi. Pour ce qui est des professeurs, le ministre a prévu le recrutement d’environ 20.000 enseignants et enseignantes dans les académies régionales d’éducation et de formation en octobre prochain, précisant que cet axe est divisé en deux parties, à savoir la formation de base et la formation continue.

S’agissant de la formation de base, une attention particulière doit être accordée à l’aspect pratique à partir de la première année, tandis que la formation continue porte sur l’amélioration de la pratique pédagogique à l’intérieur de la classe, a-t-il détaillé.

Quant à l’axe de l’établissement, M. Benmoussa a souligné l’importance de l’esthétique et de l’attractivité de l’école publique à travers l’amélioration des espaces d’accueil des élèves (établissements scolaires, internats, cantines…) qui doivent être dotés d’équipements et matériels nécessaires, la réalisation de campagnes de sensibilisation et la mobilisation des partenaires pour prendre soin des espaces avoisinant les établissements scolaires.

Concernant l’amélioration de la vie scolaire, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de renforcer et de diversifier les activités scolaires, de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires et leur voisinage, d’y généraliser les activités des associations sportives (encadrement par les fédérations sportives, mise à disposition des moyens, organisation d’activités parascolaires le mercredi ou le samedi) et d’assurer l’utilisation uniforme des installations et équipements sportifs. Lors de la rentrée scolaire 2022-2023, plus de 7,9 millions d’élèves ont été admis à des établissements scolaires publics et privés, encadrés par plus de 290.000 enseignants.