Des cursus revus pour coller aux besoins des entreprises

L’offre orientée vers de plus en plus de spécialités pointues, des cursus en langues étrangères, des parcours à l’international et passerelles avec d’autres diplômations et des modules entièrement consacrés au développement des compétences de vie. Des cursus désormais personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques et sont adaptés à différents publics : dirigeants, cadres, experts, hauts potentiels ou jeunes talents.

L’actualisation de l’offre de formation pour la rentrée 2022-2023 chez la majorité des opérateurs de l’écosystème de l’enseignement supérieur répond à un impératif majeur : garantir l’employabilité des lauréats une fois le diplôme en poche. L’on comprend aisément les efforts concédés sur ce volet si l’on voit le profil des jeunes diplômés aujourd’hui en chômage. Ceux qui ont des diplômes de haut niveau sont ceux qui trouvent le plus du mal à décrocher un emploi. Ce qui pose avec acuité la problématique de l’adéquation entre l’offre des opérateurs et les besoins réels en formation des entreprises publiques et privées et des employeurs en général.

Un tour d’horizon des proposés par les opérateurs du secteur laisse conclure que l’actualisation de l’offre pour cette rentrée a concerné quatre grands versants, en l’occurrence l’intégration de plus en plus de spécialités pointues, davantage de cursus en langues étrangères (notamment l’anglais, l’espagnol et l’allemand de plus en plus ), l’amélioration des parcours à l’international et possibilité d’échange et passerelles avec d’autres diplômations et la confection de modules consacrés au …

