Collège Lasalle propose un nouveau Bachelor en fashion business dès octobre

Pour Collège Lasalle du groupe LCI, cette année coïncide avec le 60e anniversaire de Collège Lasalle à Montréal au Canada, le 30e au Maroc, et le 20e en Tunisie. Son implantation dans plus de 13 pays montre à quel point le groupe est très ancré dans la formation aux métiers de l’avenir dans le monde.

«Au Maroc, cela constitue une vraie fierté pour nous, puisque, à travers nos formations, nous avons pu façonner plusieurs secteurs en accompagnant le développement de notre pays, notamment en mode, design d’intérieur, arts numériques ainsi qu’en arts culinaires», note Bouchra By, DG du groupe Collège Lasalle Maroc.

La prochaine rentrée s’annonce très prometteuse pour Collège Lasalle avec un nouveau positionnement du groupe au Maroc vers l’excellence et qui a toute la légitimité d’être l’école N’1 en mode, arts et design au Maroc et ce, à travers les 4 campus, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.

Des mobilités à l’international sur pas moins d’une douzaine de sites

L’année 2019 coïncide également avec le lancement d’un nouveau Bachelor. En plus de nos formations qui connaissent un grand succès sur le marché du travail aussi bien au Maroc qu’à l’international, Collège Lasalle met en place dès octobre prochain un Bachelor en fashion business en collaboration avec une grande école européenne de renom. «Ce diplôme viendra couronner les études en design de mode tout en ouvrant plusieurs horizons à nos étudiants dans le domaine du management et de la commercialisation de la mode dans le monde», souligne la même source.

En plus de l’éventail de spécialisation qu’offre le groupe notamment dans le domaine du design d’intérieur, le design de mode, l’art culinaire et l’hôtellerie, les arts numériques ainsi que la gestion et commerce, le réseau LCI Education permet aux étudiants plusieurs possibilités d’échanges à l’international et ce à travers les campus à Montréal, Barcelone, Vancouver, Monterrey, San José, Bogota, Barranquilla, Instanbul, Tunis, Jakarta, Surabaya Beijing et Melbourne.

Des bourses d’études sont aussi offertes aux étudiants les plus méritants pour poursuivre leurs études au Collège LaSalle de Montréal.

De même, vu la qualité des lauréats, chaque année, l’école participe à de nombreux concours internationaux notamment le concours Hempel Awards en Chine, Project Runway au Moyen-Orient, Fashion weeks de Paris, Londres, Milan, Beirut, Dubai, New York….