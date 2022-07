230 Bourses d’études accordées par le Maroc au Sénégal au titre de l’année académique 2022/2023

« Le Gouvernement du Royaume du Maroc, par l’entremise de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), a mis à la disposition du Gouvernement du Sénégal deux cent-trente (230) bourses d’études dont quatre-vingt (80) destinées aux établissements des Provinces du sud du Royaume, au titre de l’année académique 2022/2023 », annonce un communiqué du Ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Ces bourses concernent plusieurs filières, dont 80 places pédagogiques sont destinées aux Provinces du Sud du Royaume.

Il y’a lieu de rappeler que le Maroc avait décidé en 2017 d’augmenter le quota des bourses accordées aux étudiants sénégalais inscrits dans les établissements de l’enseignement supérieur du Royaume.

L’octroi des bourses aux étudiants sénégalais entre dans le cadre de la volonté du Royaume du Maroc d’accompagner le Sénégal dans sa politique de développement du capital humain et de soutenir les actions qu’il mène en faveur de la formation et de l’employabilité des jeunes.

L’AMCI avait mis en place, à cet effet, des mécanismes qui contribuent au développement du capital humain en Afrique subsaharienne.

Cet appui au Sénégal s’inscrit dans le sillage des relations fraternelles excellentes et séculaires liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Macky Sall, des relations qui touchent divers domaines.