Sahara : Le Maroc change de stratégie

Dans l’intervention du Chef du gouvernement, mardi devant la 77e Assemblée générale de l’ONU, il y a un passage qui a attiré particulièrement l’attention des observateurs et sans doute de la communauté internationale. Bien sûr, Aziz Akhannouch a réitéré l’engagement du Maroc à parvenir à un règlement politique définitif au conflit autour du Sahara, basé sur le plan d’autonomie, l’appel à l’Algérie lancé par le Conseil de sécurité depuis 2011 pour le recensement et l’enregistrement de la population des camps de Tindouf. Mais c’est surtout la partie où le Chef du gouvernement affirme que l’Algérie «a cédé ses pouvoirs sur cette partie de son territoire à des milices séparatistes armées aux liens avérés et confirmés avec des réseaux terroristes dangereux dans la région du Sahel» qui a interpellé observateurs et analystes. Selon ces derniers, que le Maroc parle désormais, devant l’ONU, du Polisario en tant que milice armée est un prélude pour un processus de classement du Front, ou du moins pour le moment de sa branche armée, en tant qu’organisation terroriste. L’intention est là, il ne reste plus que sa mise en œuvre. Quand ? Selon plusieurs …

