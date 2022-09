Regragui, deuxième entraîneur national à la tête des Lions en Coupe du monde

Walid Regragui adore entraîner et prend toujours son rôle très au sérieux. C’est lui qui définit un jeu, une identité à l’équipe.

Finalement, et comme tous les Marocains s’y attendaient, ou du moins espéraient, Walid succède à Vahid en tant que sélectionneur de l’équipe nationale marocaine. Walid Regragui, ancien international des Lions de l’Atlas (45 sélections), est d’abord un footballeur, joueur professionnel qui a joué dans plusieurs clubs entre 1999 et 2009. De FC Toulouse à Racing Santander, en passant par AC Ajaccio puis Dijon FCO avant de terminer sa carrière avec Grenoble Foot. Entre-temps, il était devenu un Lion de l’Atlas. Son premier match sous les couleurs nationales eut lieu le 28 janvier 2001, au Caire, face à l’Égypte sous le sélectionneur Humberto Coelho comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2002. Il deviendra joueur attitré en tant qu’arrière latéral droit, notamment lors de la glorieuse épopée de la CAN 2004 en Tunisie sous la houlette de Badou Zaki. Avec ses coéquipiers de l’époque, ils avaient épaté la galerie avec une prestation exemplaire jusqu’en finale où ils tomberont face à l’équipe du pays organisateur. C’est surtout à partir de …

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement