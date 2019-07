Métallurgie : réunion de la fédération

Cette rencontre a été l’occasion de mener une réflexion collective sur les opportunités possibles et les contraintes de compétitivité qui alertent les activités du secteur des IMME. Et échanger entre industriels du secteur sur les opportunités de développement et de partenariats pouvant être saisies en faveur de la création de valeur et de l’emploi. Pour rappel, la FIMME porte des projets développés avec la profession permettant de renforcer le rôle du secteur des IMME dans l’économie nationale.