Finances publiques : Lekjaa veut en finir avec les dépenses superflues de L’État

Rompu à la gymnastique budgétaire, Fouzi Lekjaa, ministre délégué au Budget, s’essaie à un nouvel exercice. Il veut passer en revue les dépenses de l’État, ministère par ministère, pour traquer les niches budgétivores. Ces dépenses pas forcément nécessaires, mais qui, avec l’habitude et le cumul, absorbent une bonne partie du budget de l’État. Prenant en considération, et aussi comme excuse, le contexte et la conjoncture actuels, M. Lekjaa entend faire le pas de la Revue des finances publiques (RFP). Il s’agit de quoi au juste ? C’est le ministre lui-même qui l’explique, à l’occasion d’un atelier de haut niveau qu’il vient d’organiser sur la question mercredi 28 septembre. La Revue des finances publiques «fait référence au processus d’évaluation approfondie des dépenses publiques existantes afin d’identifier les possibilités de réduire ou de réorienter les dépenses à partir des dépenses peu prioritaires, inefficaces ou ineffectives». En d’autres termes, il s’agit de s’assurer, non seulement, que les dépenses sont alignées sur …

