Digitalisation : La CDG appelée en renfort

Ghita Mezzour, la ministre chargée, entre autres de la transition numérique, multiplie les réunions de travail ces jours-ci. Elle reçoit coup sur coup le Directeur général de la CDG et les membres du bureau de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc. Avec Khalid Safir, il a été question «d’échanger sur les différents enjeux de la transition numérique du Royaume» et sur les perspectives de partenariat entre le ministère et la CDG, «pour accompagner le développement du secteur numérique marocain». Le nouveau patron de la CDG a, manifestement, été reçu sans doute à double titre. D’abord, ayant été notamment ancien DG de la DGCL, Khalid Safir, pour avoir mené avec brio la stratégie de transformation digitale des collectivités territoriales, dispose d’une expérience indéniable en la matière. Notons à ce propos que le …

