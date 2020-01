«Parce que je suis le petit nouveau je dois me taire en réunion !»

Je travaille dans une équipe d’informaticiens et nous sommes en ce moment sur pas mal de projets. Et sous prétexte que je suis le «petit nouveau» (j’ai intégré la boîte depuis 6 mois), mon manager ne cesse de me couper la parole quand je veux faire un commentaire ou une suggestion en réunion. Il me dit «écoute, la boîte est bien plus complexe que tu ne le crois, et tu es encore jeune, alors laisse les autres parler». J’en ai vraiment marre de cette situation parce que jeunesse n’est pas synonyme de «bête», et que OUI j’ai des choses à dire et peut-être même bien plus intelligentes que ce que nous répète sans arrêt notre «vieux boss» !

Quel dommage que votre manager se prive ainsi de vos suggestions !

Qu’elles viennent de vous ou d’un autre, les idées que l’on partage sans filtre et surtout sans a priori permettent très souvent de faire avancer un sujet ! Même si au début, se voir affubler du surnom «du petit jeune de l’équipe» peut être amusant, si cette habitude perdure, je peux comprendre que cela puisse devenir plus qu’agaçant ! Maintenant, votre manager a sans doute raison sur un point : la culture d’une entreprise et surtout ses «non-dits» ne se découvrent ni facilement ni rapidement.

Aussi, il doit probablement faire référence à certaines «barrières» qui pourraient freiner par exemple l’avancement d’un projet de transformation digitale et que vous ne pouvez pas comprendre, ne connaissant pas aussi bien que lui les personnes concernées qui pourraient bloquer le projet sous la forme que vous envisagez.

Faites avancer vos idées d’une autre manière

Lorsqu’une nouvelle personne est recrutée le plus souvent, la confiance s’installe et surtout on fait appel à la RAISON pour laquelle elle a été recrutée : son expérience et ses compétences. Mais dans votre cas, cela semble bien différent, et vous allez donc devoir faire vos preuves ! D’abord en vérifiant si effectivement vos suggestions étaient si pertinentes que cela.

Ensuite, en écoutant et en observant au maximum les personnes autour de vous, en vous imprégnant de cette culture justement non pas pour vous travestir dans un personnage que vous n’êtes pas (et que vous ne serez jamais) mais simplement pour comprendre OU vous travaillez réellement. Aussi, à la prochaine réunion, plutôt que de démarrer votre intervention par «mon idée à moi est différente de la vôtre», essayez plutôt «compte tenu des spécificités de notre culture mais aussi des objectifs que nous avons à atteindre aujourd’hui, je suggère…».

Dialoguer avec «le dinosaure»

Maintenant, si vous avez affaire à un manager «dinosaure» qui ne veut absolument pas changer sa manière de faire, qui est convaincu d’avoir toujours raison et qu’un «petit jeune «ne peut absolument pas comprendre en 6 mois ce qu’il a mis des années à digérer», alors c’est vrai que vous êtes en face d’une problématique plus complexe. Vous devriez peut-être en discuter avec votre manager pour comprendre comment être plus actif lors de vos réunions et surtout pourquoi vous souhaitez l’être. Oubliez votre jeunesse, et ne prenez pas trop à cœur les remarques de votre manager (qui risqueraient de vous enlever l’envie de partager vos idées en réunion), vous avez des compétences, et vous finirez par être écouté si vous savez faire un mix entre la culture de votre entreprise, les particularités du profil de votre manager et vos idées à vous !

Mais surtout, lorsqu’à votre tour vous deviendrez manager et que vous recevrez un nouveau «jeune» collaborateur, vous savez maintenant ce que vous ne devrez surtout pas faire, n’est-ce pas ?

A vous de jouer !