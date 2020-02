«Mon concurrent me copie grâce à l’aide de mon client !»

Je gère une petite entreprise et j’ai développé un produit assez innovant qui plait beaucoup. Je fais tout pour donner le maximum à mes clients, être au plus près de leurs attentes, voire les dépasser. Maintenant, je me retrouve devant certains clients qui veulent m’imposer chaque année des prix beaucoup trop bas (le fameux target price) et qui ne veulent pas comprendre que je dois moi aussi «vivre». Dernièrement, je me suis aperçu qu’un de mes clients, qui non seulement veut me faire baisser mes prix de plus de 40%, a donné mes produits à un concurrent «ami» pour lui demander de les fabriquer à ma place ! Et après cela, on parle de RSE… J’avoue être complètement démoralisé.

Je peux comprendre que vous soyez très touché par tout cela, mais être un entrepreneur c’est aussi et surtout cela : savoir gérer les obstacles (de tous genres) et les transformer -quand cela est possible- en opportunités !

Protégez votre know-how !

Il n’est pas normal de voir tout votre travail balayé par une démarche très limite en termes d’éthique de la part de votre client. En effet, que votre concurrent vous copie, on peut dire que cela fait partie des règles du jeu (limite oui, mais prévisible) mais qu’il le fasse avec l’aide de votre client, là on dépasse les limites de l’acceptable.

Aussi, la première chose à faire est de PROTEGER votre know-how/produit et donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire (OMPIC en premier lieu). La seconde est de vous protéger légalement en insérant certaines clauses dans vos contrats avec vos clients et en expliquant bien sûr votre démarche. Tout ceci vous permettra au moins de décourager les plus «timides» de vos partenaires, pour les autres, il vous faudra gérer au cas par cas.

Le prix et la valeur ajoutée de votre produit

Si votre client ne fait pas le lien entre votre prix et la valeur ajoutée de votre produit, c’est que vous n’avez pas assez communiqué à ce sujet. Et encore moins convaincu du caractère «exclusif» de votre offre. De plus, les acheteurs ont des procédures à suivre, et le fameux «target price» annoncé en fait partie. Mais même (et surtout) lorsqu’il est indécemment bas que vous n’êtes absolument pas obligé d’accepter (essayez un jour….).

Tout ceci fait partie des règles du jeu du monde du business d’aujourd’hui : à vous de les maîtriser et de rentrer sur le terrain pour marquer un maximum de buts ! Même si malheureusement il s’agit de pratiques trop courantes, il est totalement inadmissible de voir un client communiquer votre travail à un autre prestataire que vous dans le but délibéré de vous copier. Maintenant, être copié (même si j’avoue que la démarche de votre client m’étonne beaucoup) c’est l’assurance que VOUS ETES BIEN LE MEILLEUR dans votre domaine, et votre concurrent semble bien être le premier à le reconnaître !

Ne lâchez pas vos rêves

Le parcours d’un entrepreneur est semé d’embûches mais aussi de magnifiques rencontres et de réalisations !

Aussi, n’abandonnez pas vos rêves sous prétexte que quelques personnes rencontrées sur votre chemin vous découragent. Vous verrez qu’avec le temps vous arriverez à créer une communauté de relations, partenaires, clients, collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que vous.

A l’heure où il est si nodal d’accompagner le développement national, il y a beaucoup de grandes entreprises qui justement commencent par leurs propres fournisseurs en valorisant leurs prestations et en leur accordant ce qu’ils méritent vraiment : target price inclus.

Et n’oubliez pas de remercier ces concurrents qui sont votre meilleur coach pour toujours faire preuve d’innovation et vous permettre de surprendre vos clients bien avant eux !

A vous de jouer !