«Je perds tous mes moyens lors de l’entretien de recrutement»

D’abord, bravo, car en matière de recherche d’emploi, le fait de décrocher un entretien est un des aspects les plus difficiles du process ! Cela signifie que votre CV est bien structuré ainsi que votre démarche de prospection ! Maintenant, voyons ensemble comment dépasser ce trac !

Le premier cap

En effet, le recruteur a une responsabilité quant à sa manière de créer le bon environnement pour mettre à l’aise le candidat. D’abord pour bien connaître le candidat, qu’il puisse s’exprimer tout à son aise et car, lui aussi, a un objectif : boucler le recrutement qui lui a été demandé par son client interne ! Donc, ce que vous devez savoir c’est que vous n’êtes pas en situation «d’examen» pour vous tester, voire vous piéger (ça c’était dans un autre siècle) mais qu’il s’agit bien d’un échange pour vous permettre de vous exprimer et mieux vous connaître mutuellement. Evitez les causes de stress exogènes. S’il est bien normal d’être stressé avant un entretien, il est dommage de rajouter à cela d’autres sujets de préoccupations qui décupleront ce stress. Aussi, voici quelques astuces/best practices qui ont fait leur preuve : repérez à l’avance l’entreprise/lieu de l’entretien pour étudier le temps du trajet et éviter de stresser car vous ne trouvez pas la rue. Cela vous permettra aussi d’élargir votre zone de confort, puisque le jour venu, vous viendrez pour «la deuxième fois» et vous vous sentirez donc plus en confiance. Arrivez 15 mn en avance. Cela vous permettra d’attendre au sein de l’entreprise et de commencer à vous imprégner de l’atmosphère.

Documentez-vous sur l’entreprise pour retenir 3 points importants comme son activité, son objectif principal et une date clé de son historique. Cela vous permettra «d’apprivoiser» encore une fois cette inconnue, et vous préparera au point suivant, surtout préparez votre réponse à la question (classique) pourquoi avoir candidater chez nous ?

Soyez vous-même

Faites court et précis, liez votre réponse soit à l’activité, ou à un projet ambitieux auquel vous souhaiteriez participer. Préparez-vous à ne pas avoir les réponses à TOUTES les questions ! Et tant mieux! mieux vaut répondre «je ne sais pas» plutôt que de répondre une «vérité arrangée» qui serait tout de suite dévoilée par votre recruteur. Préparez quelques questions : vous n’êtes pas censé TOUT savoir, ceci n’est pas un examen de fin d’année, mais un échange.

C’est le métier de votre recruteur est de mener…des entretiens de recrutement ! Il a l’habitude de rencontrer une multitude de candidats et donc comprend tout à fait que vous puissiez être stressé !

Aussi, soyez tout simplement vous-même, vous êtes ici car votre profil a intéressé cette personne, elle veut juste apprendre à vous connaître et vérifier que le poste offert correspond à votre profil. Ainsi, en étant préparé, en engageant le dialogue et en étant vous-même, vous oublierez l’enjeu de cet entretien pour ne penser qu’à échanger avec votre futur employeur qui ira au-delà de l’image du jeune candidat stressé et découvrira qui vous êtes réellement !