Emploi/Programme Idmaj : Plus de 271 000 bénéficiaires en 3 ans

Le programme « Idmaj » dédié à l’employabilité des demandeurs d’emploi et au renforcement des compétences des diplômés, a profité à 271 475 personnes durant les trois dernières années, a indiqué lundi à Rabat le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a mis également l’accent sur l’impact bénéfique du programme « Tahfiz » lancé en 2016, d’autant plus qu’il a bénéficié à 15 933 personnes.

S’agissant au programme « Taehil » tourné vers l’amélioration de l’employabilité des chercheurs d’emploi à travers des formations de courte durée, Mohamed Amekraz a assuré qu’à ce jour 12 088 personnes ont eu droit à une formation contractuelle.

Répondant à une question orale du parti Haraki sur « le plan gouvernemental pour la réduction de la pauvreté des jeunes », le ministre de l’Emploi a souligné que son département apporte son soutien à ces trois programmes en mettant à disposition les ressources requises et en nouant des relations contractuelles avec les parties concernées, mais aussi dans le cadre de la coopération internationale ou via l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec).

A cet égard, Mohamed Amekraz a annoncé que le premier contrat-programme dédié à l’emploi sera signé prochainement entre l’État et la région de Fès-Meknès.

(Avec MAP)